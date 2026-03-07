Aprueba Cabildo Plan de Obra Pública 2026

Nuevo Laredo, Tam.- En un paso decisivo hacia la modernización y el bienestar social, el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, aprobó por mayoría el Programa de Obra Pública 2026, el cual contempla proyectos emanados de los Consejos Sociales de Participación.

Con una inversión significativa de Mil 332 millones 555 mil 982 pesos, el gobierno municipal busca afianzar un legado de progreso y dinamismo que ha caracterizado a la presente administración durante los últimos cuatro años de trabajo ininterrumpido.

Durante la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal destacó que este plan es la respuesta técnica a una demanda social de modernidad y eficiencia, consolidando el nuevo rostro de la ciudad a través de un uso honesto de los recursos públicos.

“Nuevo Laredo atraviesa un momento histórico de dinamismo y crecimiento; una evolución que no es fruto de la casualidad, sino de la planeación estratégica y del uso honesto de los recursos que pertenecen a las y los ciudadanos”, afirmó la alcaldesa ante el cuerpo de síndicos y regidores.

Entre las obras más relevantes proyectadas para este ejercicio, destaca la construcción de un nuevo puente en la intersección de Paseo Colón y Bulevar Colosio, una solución de movilidad inteligente destinada a eliminar cuellos de botella y devolver tiempo de calidad a las familias.

De igual forma, el deporte y la salud pública ocupan un lugar central en la agenda; el programa contempla la rehabilitación integral del Estadio de Béisbol con estándares internacionales de las Grandes Ligas y alumbrado de última generación.

En un acto de estricta justicia social, se realizará una inversión histórica en drenaje sanitario y pluvial, centrando esfuerzos en la reconstrucción total del sistema colapsado en la Colonia Nueva Era para conectar eficazmente con la planta tratadora.

“Estamos ante un proyecto de continuidad real y con una clara visión de futuro, diseñado para afianzar el legado de bienestar que hemos construido y para garantizar que el progreso de Nuevo Laredo no se detenga”, enfatizó Canturosas.

Para garantizar un desarrollo integral, la millonaria inversión se distribuye estratégicamente en diversos rubros que abarcan Conservación y Mantenimiento, Edificios Públicos, Infraestructura Educativa, Deportes, Parques y Plazas, Banquetas, Encalichado, Pavimentación, Repavimentación y Recarpeteo. De igual forma.

El presupuesto se extiende a sectores vitales como Agua Potable, Drenaje Pluvial, Drenaje Sanitario, Alumbrado Público, Obras para el Bienestar Social, Obras de Atención Inmediata, Proyectos Ejecutivos, Trámites y Libramientos, así como un riguroso Control de Calidad para asegurar la durabilidad de cada proyecto.

“Las obras que esta tarde proyectamos representan la consolidación del Nuevo Laredo que hemos venido transformando con resultados claros durante estos cuatro años de trabajo ininterrumpido; son el sello de una visión de largo plazo que hoy se traduce en bienestar y en una ciudad que ya camina con firmeza hacia el futuro que estamos construyendo juntos”, finalizó.

Destacó que debido al impulso que este gobierno ha dado a la obra pública, el Gobierno Federal, ha nombrado a Nuevo Laredo como “Ciudad Transformación”, ya que además, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno Federal y Estatal se han concretado importantes proyectos de infraestructura.

Con esta aprobación, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir transformando el municipio con resultados claros, apostando por una infraestructura que no solo sea funcional, sino que represente el sello de una visión de largo plazo orientada a la prosperidad de todos sus habitantes.

La alcaldesa hizo un llamado a la unidad de los integrantes del Cabildo para reafirmar la voluntad de servicio y la fe en el progreso, asegurando que en Nuevo Laredo el compromiso se demuestra con hechos tangibles que ya están construyendo el futuro de la ciudad.