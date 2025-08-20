Apoya Municipio a escuelas públicas por regreso a clases

"Estamos trabajando para que cada plantel refleje el esfuerzo de un gobierno cercano, responsable y que cumple”, señaló la alcaldesa. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de que al regresar a clases los estudiantes encuentren sus planteles en óptimas condiciones, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, intensificó las labores de mantenimiento y rehabilitación en escuelas de todos los niveles educativos.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, explicó que las cuadrillas municipales realizan trabajos de limpieza interior y exterior, reparaciones menores en techumbres, pintura en bardas perimetrales y aulas, rotulación, rehabilitación de cercas, bardeado, así como poda de árboles, mantenimiento de jardines y mejoramiento del alumbrado exterior e interior.

“Como Gobierno hemos asumido el compromiso de llegar a cada escuela pública de Nuevo Laredo para mejorar sus condiciones, porque sabemos que la educación es la base del futuro de nuestra ciudad. No se trata solo de limpiar o reparar, sino de dignificar los espacios donde se forman nuestras niñas, niños y jóvenes. Estamos trabajando para que cada plantel refleje el esfuerzo de un gobierno cercano, responsable y que cumple”, señaló la alcaldesa.

Destacó que estas acciones se suman a los trabajos permanentes de infraestructura que su administración ha impulsado en el sector educativo y subrayó que durante el 2025 se destinarán más de 165 millones de pesos en obra pública enfocada en la educación, recursos que se aplicarán en primarias, secundarias y preparatorias municipales.

“Estamos avanzando poco a poco por toda la ciudad, trabajando en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, porque lo más importante es que nuestros estudiantes regresen a sus aulas en espacios dignos y funcionales”, agregó.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación, garantizando que las niñas, niños y jóvenes neolaredenses cuenten con planteles seguros, limpios y adecuados para el aprendizaje.