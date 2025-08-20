Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en escuelas

Texas es el tercer estado en tener una ley sobre los Diez Mandamientos bloqueada por un tribunal

Un monumento en granito a los 10 Mandamientos se ve en el terreno del Capitolio de Texas, el jueves 29 de mayo de 2025 en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

Texas no puede exigir que las escuelas públicas en Houston, Austin y otros distritos seleccionados exhiban los Diez Mandamientos en cada aula, afirmó un juez el miércoles en un fallo temporal contra el nuevo requisito del estado.

Texas es el tercer estado en tener una ley sobre los Diez Mandamientos bloqueada por un tribunal.

Un grupo de familias de los distritos solicitó una orden judicial preliminar contra la ley, que entra en vigor el 1 de septiembre. Ellos argumentan que el requisito viola las garantías de la Primera Enmienda constitucional sobre la separación de la iglesia y el Estado y el derecho al libre ejercicio religioso.

Texas es el estado más grande en intentar tal requisito, y el fallo del juez federal Fred Biery desde San Antonio es el más reciente en una creciente batalla legal que se espera eventualmente llegue ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Si bien los Diez Mandamientos no serían enseñados de manera afirmativa, es probable que la audiencia cautiva de estudiantes tenga preguntas, que los maestros se sentirían obligados a responder. Eso es lo que hacen”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas que comenzó citando la Primera Enmienda y terminó con “Amén”.

El fallo prohíbe a los 11 distritos y sus afiliados publicar las exhibiciones requeridas bajo la ley estatal. La ley está siendo impugnada por un grupo de familias cristianas, judías, hindúes, unitarias universalistas y no religiosas, incluidos clérigos, que tienen hijos en las escuelas públicas.

Las familias fueron representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación para la Libertad de Religión.

“El fallo de hoy es una gran victoria que protege el derecho constitucional a la libertad religiosa para las familias de Texas de todos los orígenes”, afirmó en un comunicado Tommy Buser-Clancy, abogado principal de la ACLU de Texas. “El tribunal afirmó lo que hemos dicho durante mucho tiempo: las escuelas públicas son para educar, no para evangelizar”.

Una demanda más amplia que nombra a tres distritos del área de Dallas, así como a la agencia de educación estatal y al comisionado, está pendiente en un tribunal federal.

Una corte federal de apelaciones ha bloqueado una ley similar en Luisiana, y un juez en Arkansas dijo a cuatro distritos que no pueden colocar los carteles, aunque otros distritos en el estado dijeron que tampoco los están colocando.

Aunque el fallo del viernes marcó una gran victoria para los grupos de libertades civiles que dicen que la ley viola la separación de la iglesia y el Estado, es probable que la batalla legal esté lejos de terminar.

Los grupos religiosos y conservadores dicen que los Diez Mandamientos son parte de la base de los sistemas judicial y educativo de Estados Unidos y deberían ser exhibidos. Texas tiene un monumento a los Diez Mandamientos en los terrenos del Capitolio y ganó en 2005 un caso en la Corte Suprema que respaldó el monumento.

En Luisiana, el primer estado que ordenó que los Diez Mandamientos se exhibieran en las aulas, un panel de tres jueces de apelación en junio dictaminó que la ley era inconstitucional.