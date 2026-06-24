Apoya Ayuntamiento con vinculación de profesionistas en la Aduana de Nuevo Laredo

La actividad se realizó en las instalaciones del Clúster del Centro Cívico. [Agencias]

La actividad se realizó en las instalaciones del Clúster del Centro Cívico. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una amplia participación ciudadana y resultados positivos para el desarrollo profesional de las y los neolaredenses, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico llevó a cabo con éxito la Jornada de Vinculación Laboral con la Aduana de Nuevo Laredo, logrando acercar oportunidades de empleo especializado a cientos de profesionistas de la ciudad.

La actividad se realizó en las instalaciones del Clúster del Centro Cívico, donde fueron atendidos cientos de ciudadanos interesados en formar parte de los procesos de reclutamiento de la Aduana de Nuevo Laredo.

En total, se promovieron 100 vacantes dirigidas a profesionistas con perfiles en Derecho, Comercio Exterior, Contabilidad, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Química, áreas estratégicas para el fortalecimiento de las operaciones aduaneras y logísticas de esta frontera.

La respuesta obtenida durante la jornada reflejó el interés de los profesionistas neolaredenses por acceder a nuevas oportunidades de desarrollo laboral dentro de una de las instituciones más importantes para la actividad económica de la región.

Además de facilitar el acercamiento entre los aspirantes y los responsables de reclutamiento, esta jornada permitió agilizar procesos de vinculación laboral y brindar información directa sobre los perfiles requeridos, requisitos y oportunidades de crecimiento profesional dentro de la Aduana de Nuevo Laredo.

El evento forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer el empleo formal y generar mayores oportunidades de desarrollo para la comunidad, contribuyendo al aprovechamiento del talento local en sectores clave para la economía fronteriza.

Con este tipo de estrategias, el Gobierno Municipal continúa promoviendo espacios que conectan a las y los ciudadanos con oportunidades reales de crecimiento profesional, fortaleciendo la competitividad de Nuevo Laredo y consolidando su posición como uno de los principales polos de desarrollo económico y logístico del país.