Aplaza Nintendo secuela de TLOZ Breath of the Wild

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin previo aviso, Nintendo anunció que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild será aplazada hasta la primavera de 2023.

Eiji Aonuma, productor de la serie The Legend of Zelda, protagonizó un video en el que reveló que el equipo de desarrollo necesitará más tiempo para mejorar la experiencia de juego.

«Hemos decidido extender el tiempo de desarrollo un poco más y cambiar el lanzamiento a primavera de 2023», comentó Aonuma.

«Para los que habían esperado el lanzamiento para este año, nos disculpamos».

Originalmente, la ventana de lanzamiento de la segunda parte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild estaba planeada para el 2022.

Esta entrega ofrecerá dinámicas nuevas, pues Link cruzará el reino de Hyrule tanto en la tierra como en el aire, con pequeñas islas flotantes, lo que implicaría un reto adicional para los desarrolladores.

«El mundo expandido irá más allá, y habrán funciones mucho más amplias que podrás disfrutar, incluyendo nuevos enfrentamientos y nuevos elementos de jugabilidad», explicó Aonuma.

«Para hacer de este juego una experiencia especial, todo el equipo continúa trabajando diligentemente en este título, así que, por favor, esperen un poco más».

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, llegará exclusivamente a Nintendo Switch en primavera de 2023.