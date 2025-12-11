Aplasta Thunder a Suns y empata histórico inicio de temporada NBA

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Nick Richards (2) y Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips)

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Nick Richards (2) y Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips)

OKLAHOMA CITY.- Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos, y el Thunder de Oklahoma City igualó el mejor inicio de 25 partidos de una temporada de la NBA al dominar a los Suns de Phoenix 138-89 en los cuartos de final de la Copa NBA el miércoles.

El récord de 24-1 del Thunder empata con el de los Warriors de Golden State de 2015-16, quienes ganaron sus primeros 24 juegos antes de finalmente perder.

Chet Holmgren añadió 24 unidades y ocho rebotes para el Thunder, que estableció una marca de franquicia con su 16ta victoria consecutiva. Avanzaron a las semifinales el sábado contra los Lakers de Los Ángeles o San Antonio.

Parecía que este podría ser un partido difícil para el Thunder. La victoria de Oklahoma City por 123-119 sobre los Suns en el grupo de la Copa NBA el 28 de noviembre fue su juego más reñido durante su racha de victorias.

Pero la estrella de Phoenix, Devin Booker, se perdió su tercer partido consecutivo debido a una distensión en la ingle derecha. Anotó 21 puntos en el enfrentamiento anterior y expresó en la rueda de prensa posterior que el “secreto ha salido a la luz” sobre la defensa líder de la liga del Thunder.

Parece que los Suns tienen más que aprender. Lanzaron un 39.3% desde el campo y anotaron su total de puntos más bajo de la temporada. Dillon Brooks lideró a los Suns con 16 unidades, pero solo encestó cuatro de 16 tiros. Fue la menor cantidad de puntos que Oklahoma City ha permitido esta temporada.

Jalen Williams encestó un triple al sonar la bocina del medio tiempo para darle al Thunder una ventaja de 74-48. Gilgeous-Alexander anotó 17 puntos en la primera mitad a pesar de solo intentar ocho tiros.

Gilgeous-Alexander llegó a 96 juegos seguidos con al menos 20 puntos. Alcanzó el total con una volcada en un contraataque que puso al Thunder arriba 84-50 con 9:15 restantes en el tercer cuarto.

El guardia de Phoenix, Grayson Allen, fue expulsado después de empujar a Holmgren y derribarlo al suelo.