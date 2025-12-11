Contratan Bravos a Mike Yastrzemski por dos años y opción adicional

El jardinero veterano llega a Atlanta tras su paso por Gigantes y Reales, aportando versatilidad y experiencia ofensiva

Mike Yastrzemski, de los Reales de Kansas City, corre en el juego ante Filadelfia, el 14 de septiembre de 2025 (AP Foto/Matt Rourke, archivo)

ATLANTA.- Los Bravos de Atlanta contrataron el miércoles al veterano jardinero Mike Yastrzemski por dos años, además de una opción del club para 2028.

Yastrzemski, de 35 años, bateó para .233 con 17 jonrones y 46 carreras impulsadas en 146 juegos el año pasado, en San Francisco y Kansas City.

El pelotero, quien pasó las primeras seis temporadas y media de su carrera con los Gigantes antes de ser enviado a los Reales en julio, ganará 9 millones de dólares en 2026 y 10 millones en 2027. Atlanta tiene una opción del club para 2028.

Yastrzemski devengará 7 millones si los Bravos ejercen la opción. Recibirá una compensación de 4 millones si no lo hacen.

El versátil Yastrzemski, nieto del miembro del Salón de la Fama Carl Yastrzemski, puede jugar en las tres posiciones del jardín y tiene un promedio de bateo de .238 en su carrera. Su mejor temporada fue la de 2020, acortada por la pandemia, cuando bateó .297 con diez jonrones en 54 juegos y terminó entre los diez primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.