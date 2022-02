Anuncia Simone Biles compromiso con Jonathan Owens

CIUDAD DE MÉXICO.- La multimedallista Simone Biles anunció su compromiso con el back defensivo de los Texanos de Houston, Jonathan Owens, a través de sus redes sociales.

«Hoy me despertó un prometido. No puedo esperar para pasar mi vida contigo, ¡Eres todo lo que soñé y más! ¡Vamos a casarnos!», escribió la gimnasta estadounidense junto a varías fotos donde recibía un anillo de compromiso.

La relación de los deportistas comenzó en 2020 y en agosto de ese año subió su primera imagen juntos. La gimnasta ha mostrado fotografías priorizando su vida personal después de no haber participado en varias pruebas en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a temas relacionados con la salud mental.

La cuatro veces medallista de oro olímpica recibió el año pasado el premio Atleta del Año por parte de la revista Time por poner en la mesa el tema de la salud mental como parte del bienestar de los atletas.

WOKE UP A FIANCÉE 💍💍😭

I can’t wait to spend forever & ever with you, you’re everything I dreamed of and more! let’s get married! 🕊🤎@jjowens_3 pic.twitter.com/BcrWvhEE38

— Simone Biles (@Simone_Biles) February 15, 2022