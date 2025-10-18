Anuncia Diócesis consagración e inicio de Ministerio de Mons. Luis Carlos Lerma Martínez

Será el miércoles 14 de enero de 2026, en una solemne eucaristía a las 12:00 horas en la Catedral del Espíritu Santo

Nuevo Laredo, Tam.- ‘El pasado 7 de octubre, con gran alegría, compartimos la noticia del nombramiento

de Mons. Luis Carlos Lerma Martínez como nuevo Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, presbítero y actual vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua. Hoy, con entusiasmo, informamos a toda la comunidad que la fecha para su ordenación episcopal y el inicio de su ministerio se celebrarán, Dios mediante, el miércoles 14 de enero de 2026, en una solemne eucaristía a las 12:00 horas en la Catedral del Espíritu Santo, sede de nuestra Iglesia particular’.

Lo anterior fue anunciado este sábado por la Diócesis de Nuevo Laredo, mediante un comunicado de prensa, en el que destaca que este acontecimiento marcará un momento histórico para la diócesis, ya que por primera vez ‘presenciaremos la consagración de un obispo en nuestra propia comunidad’.

‘Es un motivo de profunda gratitud a Dios por esta experiencia que nos permitirá vivir. En las próximas semanas se darán a conocer los detalles sobre su recibimiento y los diversos momentos de celebración que acompañarán este gran acontecimiento. Invitamos a todos los fieles a permanecer en oración por nuestro obispo electo, Mons. Luis Carlos, para que el Señor le conceda abundantes bendiciones, concluyó la Diócesis Local.