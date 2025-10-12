Anuncia Cruz Roja campaña anual de mastografías gratuitas

La Cruz Roja de Nuevo Laredo se ha propuesto realizar más de 288 mastografías durante la campaña. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– La Cruz Roja Mexicana Delegación Nuevo Laredo, a través de su área médica, anunció en conferencia de prensa el inicio de su campaña anual de mastografías gratuitas, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, dirigida principalmente a mujeres de entre 40 y 70 años de edad.

“Hacemos una atenta invitación para nuestra campaña del mes de sensibilización del cáncer de mama, es una campaña dirigida principalmente a mujeres entre 40 y 70 años, y completamente gratuita”, expresó Emmanuel Delgado Rodríguez.

El director de la benemérita institución informó que esta iniciativa busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama y brindar acceso gratuito a estudios de diagnóstico que pueden salvar vidas. La campaña iniciará el próximo 13 de octubre y culminará el 8 de noviembre, ofreciendo servicio en dos turnos, matutino y vespertino, además de atención los días sábados, con el fin de facilitar la asistencia de mujeres que trabajan o tienen horarios limitados.

“La finalidad es que aquellas mujeres que trabajen por la mañana puedan acudir por la tarde a realizarla, o bien los fines de semana. Queremos que todas tengan la oportunidad de atenderse”, detalló el director.

La Cruz Roja de Nuevo Laredo se ha propuesto realizar más de 288 mastografías durante la campaña, con la meta de superar los registros alcanzados en años anteriores. Las interesadas deben registrarse previamente al teléfono 867-157-7050, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, para agendar su cita.

“Es importante que al momento de registrarse se les informará sobre las medidas de higiene y preparación previas al estudio: no usar desodorante, talco o gel, y evitar acudir durante el periodo menstrual. Además se invita también a mujeres entre 38 y 39 años con antecedentes familiares de cáncer de mama (madre, hermanas o abuelas), a participar en la campaña y realizarse el chequeo preventivo”, concluyó.