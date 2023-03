Anuncia Consulado de EU 6ta Caminata Binacional

Nuevo Laredo, Tam. – En el marco de las celebraciones por el próximo Día Internacional de la Mujer, por

sexto año en coordinación con el Consulado Mexicano en Laredo Texas, se

realizará la ceremonia simbólica de la Caminata Binacional entre Mujeres de los

Dos Laredos.

Así lo dio a conocer mediante comunicado de prensa, la sede diplomática en Nuevo Laredo, donde señala que en la ceremonia participan mujeres representantes de esta comunidad, tanto de gobierno como sociedad.

‘El punto de reunión será en la Plaza Juárez, a las 9:00 AM, para iniciar con la

Caminata en punto de las 9:30 AM a mediación del Puente Internacional 1’, se detalló esta mañana.

Se indicó que posteriormente las participantes continuarán en el Instituto Cultural Mexicano de Laredo, a las 10:00 AM con la inauguración de la exposición fotográfica “Una Mujer, Muchas Caras”, continuando a las 10:30 AM el panel “Una Mujer, Muchas Historias”.

Dichos eventos los encabezará la Cónsul General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, Deanna Kim.

Estarán autoridades locales así como representantes de la iniciativa privada.