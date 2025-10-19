Anuncia Club El Nogal actividades por su 77 aniversario

La conferencia de prensa se realizó en las propias instalaciones del Club. [Iván Zertuche/Líder Web ]

Nuevo Laredo, Tam.– El presidente del Club del Nogal, profesor Héctor Julio Pérez, en conferencia de prensa anunció las actividades conmemorativas por el 77 aniversario de esta organización, que desde 1948 ha trabajado de manera constante en beneficio de la comunidad neolaredense.

“El motivo de esta conferencia es dar a conocer las actividades del Club, su 77 aniversario que estamos cumpliendo este año, que desde 1948 está vigente en apoyo a la comunidad de Nuevo Laredo”, expresó Pérez.

Como parte de las celebraciones, el Club llevará a cabo una lotería con causa el próximo sábado 25 de octubre, a partir de la una de la tarde, en sus instalaciones ubicadas en Veracruz y Allende.

Los interesados en participar en dicha lotería, pueden comunicarse al teléfono 867 987 9980 para adquirir sus boletos.

El boleto consta de tres cartas por 200 pesos, tomando en cuenta que habrá muy buenos regalos, incluso premios en efectivo.

“El próximo proyecto que tenemos es ahora en enero, para seguir con las 19 becas que tenemos, es en enero que entregamos la segunda parte. Es por eso que realizamos este tipo de actividades para poder también seguir con este tipo de apoyos, que sin duda nos enorgullece poder ayudar a jóvenes que se enfocan en el estudio”, concluyó.