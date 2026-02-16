Anthony Edwards se alza como el MVP y lidera a las Estrellas al triunfo en el Juego de Estrellas

La figura de los Timberwolves de Minnesota obtuvo su primer premio de MVP del Juego de Estrellas

El equipo de Estrellas de Estados Unidos alza el trofeo de campeón despuúes de superar a las Barras en la final del nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA, el domingo 15 de febrero de 2026 en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Anthony Edwards ganó el premio al Jugador Más Valioso mientras lideraba a su equipo “Estrellas” sobre sus compatriotas estadounidenses del equipo “Barras” 47-21 para ganar la final del Juego de Estrellas de la NBA el domingo.

La figura de los Timberwolves de Minnesota obtuvo su primer premio de MVP del Juego de Estrellas con un triple para empatar en el primer partido del todos contra todos, seguido de ocho puntos en la final, que fue el único capítulo sin un cierre dramático en este minitorneo que compone el evento principal del fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome de los Clippers de Los Ángeles.

El cuarto formato del Juego de Estrellas de la liga en cuatro años enfrentó a dos equipos de All-Stars estadounidenses contra un equipo que representa al resto del mundo, con la esperanza de avivar la pasión nacionalista de jugadores y aficionados en un año olímpico.

El equipo “Barras”, ligeramente mayor, había vencido al equipo “Estrellas”, ligeramente más joven, con el triple sobre la bocina de De’Aaron Fox en el segundo partido de 12 minutos del todos contra todos. Pero Edwards llevó a las Estrellas a la victoria en la revancha con las Barras, que parecieron quedarse sin gasolina mientras jugaban su tercer minipartido consecutivo.

“Elegimos competir hoy, y salimos arriba”, dijo Edwards. “No voy a mentir , Wemby marcó el tono. Salió y jugó duro, y tuvimos que seguirlo”.

De hecho, Victor Wembanyama desafió eficazmente a sus compañeros All-Stars a tomarse este partido en serio, y en gran medida pareció que lo hicieron. A pesar de terminar 0-2, Wembanyama lideró al equipo Resto del Mundo en anotación en ambos partidos con 14 unidades en el primero y 19 en el tercer partido.

Junto con las teatralidades de los finales, el evento en general pareció jugarse con un nivel de competitividad más alto que la mayoría de los Juegos de Estrellas en los últimos años, lo que sugiere que la liga podría finalmente haber dado con la clave de la vieja pregunta de cómo hacer que esta vitrina de mitad de temporada sea más entretenida.

“Fue una muy buena muestra de baloncesto”, dijo Wembanyama. “Mejor que el año pasado, en mi opinión. Fue divertido. … Creo que ser honestos con nosotros mismos es bueno. Es un juego que amamos, es un juego que yo personalmente aprecio, así que ser competitivo es lo mínimo que puedo hacer”.

El comisionado de la NBA Adam Silver agradeció a los All-Stars por jugar duro cuando presentó el trofeo de campeonato a las Estrellas.

Kawhi Leonard emocionó a su público local con una ráfaga de 31 puntos para las Barras en el tercer partido del todos contra todos, pero logró apenas un punto en la final. Tyrese Maxey lideró a las Estrellas con nueve unidades en el partido decisivo.

Scottie Barnes ganó el partido inaugural de 12 minutos para las Estrellas con un triple decisivo en la prórroga, venciendo al Mundo 37-36 después de que Edwards forzó el tiempo extra.

Después de la daga de Fox en el segundo partido, Leonard dominó por completo el tercero antes de encestar un triple para desempatar con 3,5 segundos por jugar en la victoria de Barras 48-45.

El equipo del Mundo estaba cargado de talento, pero el líder anotador de la NBA Luka Doncic y el tres veces MVP Nikola Jokic se sentaron en su segundo partido, probablemente para preservar la salud de dos superestrellas que han batallado con lesiones en el último mes.

El público del Intuit Dome incluyó al expresidente Barack Obama, quien recibió una ovación de pie antes del partido.

Primer partido

Edwards anotó 13 puntos y convirtió el triple del empate con 13,3 segundos por jugar en el tiempo reglamentario para dar inicio al minitorneo .

Edwards encestó un tiro de 14 pies para abrir el periodo de prórroga a cinco puntos. Wembanyama metió un triple, pero la estrella de los Raptors Barnes lo terminó al anotar el único tiro que intentó en el partido.

Karl-Anthony Towns sumó 10 unidades, pero Norman Powell —un californiano nacido y criado en el estado que representa a Jamaica a nivel internacional— falló un posible tiro ganador para el Mundo cuando sonó la bocina del final del tiempo reglamentario.

El líder anotador de la NBA Doncic jugó los primeros 5:05 para el Mundo en el partido inaugural antes de sentarse. La superestrella de los Lakers no había jugado desde el 5 de febrero debido a una distensión en el tendón de la corva, pero estaba decidido a jugar después de recibir su sexta selección al Juego de Estrellas.

Segundo partido

Donovan Mitchell luego recibió un pase debajo del aro de LeBron James y la sacó hacia Fox en el perímetro para el ganador.

Jaylen Brown lideró al plantel de Barras, ligeramente mayor, con 11 puntos, y James anotó ocho para comenzar su récord de 21ra aparición en el Juego de Estrellas.

Edwards y Cade Cunningham anotaron 11 puntos cada uno para el equipo Estrellas.

“Viejos 1-0”, dijo James entre risas. “Tenemos a muchos tipos que han jugado mucho baloncesto, así que pase lo que pase, sabemos cómo mantener la compostura y ejecutar”.

Unas horas antes, el máximo anotador en la historia de la NBA dijo que la presencia del juego en el área de Los Ángeles no significaba “nada, porque este no es nuestro edificio. Este es un partido de visitante”.

De hecho, los aficionados de los Clippers en el Intuit Dome abuchearon a James y a Doncic cada vez que tocaban el balón en los dos primeros partidos.

Tercer partido

Leonard emocionó a su público local con un esfuerzo dinámico, acertando 11 de 13 tiros y 6 de 7 desde más allá del arco. El siete veces All-Star encestó sus primeros siete tiros con cinco triples en medio de los estruendosos vítores de la sección de aficionados extra empinada llamada The Wall detrás de una canasta en esta futurista arena de 18 meses de antigüedad.

Fue imparable pese a un esfuerzo defensivo razonable del equipo del Mundo liderado por Wembanyama, quien anotó 19 puntos antes de fallar un intento de triple para empatar sobre la bocina.

James puso al frente a Barras con 31 segundos por jugar con una clavada tras rebote, pero Wembanyama encestó dos tiros libres para empatar antes de que Leonard sentenciara el partido.

Jokic y Doncic no jugaron, dejando al Mundo con apenas siete jugadores.