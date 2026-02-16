El Rayo Vallecano en apuros sorprende al Atlético de Madrid 3-0

MADRID (AP) — El tribulado Rayo Vallecano sorprendió al vencer el domingo 3-0 al Atlético de Madrid, un triunfo impactante presenciado por apenas unas 5.000 personas debido a una protesta de los aficionados del Rayo.

Fue la segunda derrota consecutiva del Atlético en la liga española, pero llegó apenas tres días después de que aplastó 4-0 al Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en casa. El entrenador Diego Simeone dio descanso a algunos de sus titulares habituales tras el encuentro del jueves.

El resultado hizo caer al Atlético al cuarto puesto, por detrás de Villarreal, Barcelona y Real Madrid, que el sábado ganó 4-1 en el campo de la Real Sociedad. El Atlético está a 15 puntos del Madrid tras 24 jornadas. El Barcelona puede recuperar el liderato y colocarse un punto por delante del Madrid si gana su partido del lunes en Girona.

“Se siente como si hubiéramos renunciado en la liga”, dijo el portero del Atlético Jan Oblak. “No podemos perder partidos así y jugar así. Va a ser difícil competir de esta manera. No puedes elegir partidos, siempre tienes que jugar a tu mejor nivel, tienes que ganar, y tengo la sensación de que no lo estamos haciendo”.

Simeone dijo que no estaba de acuerdo con los comentarios de Oblak, que parecían sugerir que fue un error dar descanso a jugadores.

“El equipo no está eligiendo partidos”, dijo Simeone. “Competimos mal, y cuando compites mal, el rival juega mejor que tú y te gana”.

El Rayo, que no había vencido al Atlético en 19 partidos consecutivos desde 2013, salió de la zona de descenso con la victoria, que además puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas del equipo en todas las competiciones.

El partido se disputó en el estadio de Butarque, casa del club de segunda división Leganés en Madrid, porque el césped del estadio de Vallecas del Rayo seguía en mal estado después de que tuviera que ser reemplazado por completo. El partido como local del Rayo contra el Oviedo el fin de semana pasado tuvo que aplazarse con poca antelación debido al estado del terreno de juego.

Los aficionados del Rayo se han mostrado molestos con el presidente del club, Raúl Martín Presa, y llamaron a boicotear el partido contra el Atlético. Cientos de hinchas del Rayo protestaron fuera del estadio de Vallecas horas antes del encuentro del domingo en Butarque, coreando cánticos y mostrando pancartas en las que pedían la dimisión de Presa.

Los jugadores del Rayo, junto con el sindicato de futbolistas de España, se habían quejado de las condiciones que el club ofrecía a la plantilla.

Unos 5.300 aficionados asistieron al partido en Butarque, que presentó muchos asientos vacíos. El estadio Butarque, al sur de Madrid, tiene capacidad para unos 12.000 espectadores.

El anterior último triunfo del Rayo en la liga había sido 2-1 contra el Mallorca en enero.

“Siempre preferimos tener a los aficionados cerca de nosotros, pero respetamos su decisión”, dijo el defensor del Rayo Andrei Ratiu. “Hemos hecho algunas quejas, y ojalá poco a poco se hagan las cosas, porque eso sería beneficioso para todos”.

Ratiu asistió en el gol con el que Fran Pérez abrió el marcador a los 40 minutos. Óscar Valentín amplió la ventaja al 45 y Nobel Mendy sentenció el triunfo al 76.

El Atlético venía de perder 1-0 en casa ante el Real Betis en la liga española.

Final caótico del derbi de Valencia

El Valencia anotó dos veces en la segunda parte para ganar 2-0 en el campo de su rival de ciudad, el Levante.

El partido terminó en una trifulca después de que el jugador del Valencia Eray Comert pusiera una camiseta sobre el banderín de córner y comenzara a celebrar cerca de los aficionados del Valencia.

Eso provocó que personal del Levante lo confrontara. Hubo algunos empujones de ambos lados y aficionados del Levante lanzaron objetos desde las gradas.

Comert, que según informes fue golpeado por una botella de plástico, dijo después que no pretendía provocar a nadie. El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se disculpó.

Largie Ramazani y Umar Sadiq marcaron para los visitantes.

El resultado, que puso fin a una racha de tres derrotas seguidas del Valencia en todas las competiciones, sacó al club de la zona de descenso y lo subió al 14to puesto.

El Levante, que solo tiene una victoria en seis partidos de liga, se mantuvo en la 19na posición.

Gana el Betis

El Real Betis, quinto, logró su cuarta victoria en cinco partidos en todas las competiciones al vencer 2-1 al Mallorca como visitante con goles en la primera parte de Abde Ezzalzouli y Cedric Bakambu.

Vedat Muriqi recortó distancias para el Mallorca en la segunda parte.

El Mallorca se mantuvo en la zona de descenso tras su tercera derrota en cuatro partidos.

Remontada del Athletic

Los goles en la segunda parte de Mikel Jauregizar y Oihan Sancet le dieron al Athletic Bilbao, que se ubica noveno, una victoria 2-1 como visitante ante el colista Oviedo, que se fue al descanso en ventaja tras un gol al 30 de lyas Chaira.

El Athletic ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. El miércoles perdió 1-0 en casa ante su rival vasco, la Real Sociedad, en el partido de ida de las semifinales de la Copa.

El Oviedo había derrotado 1-0 al Girona en casa en la ronda anterior para poner fin a una racha de 15 partidos sin ganar.