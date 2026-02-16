Fortalece Tamaulipas estrategia para seguir reduciendo la pobreza extrema: Américo

En la sexta emisión de “Diálogos con Américo”, el gobernador abordó el tema de bienestar social, humanismo y reducción de la pobreza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas no bajará la guardia; seguirá atento y trabajando para reducir aún más los índices de pobreza y alcanzar la meta de brindar un mejor nivel de bienestar, equidad y justicia, sobre todo a quienes han tenido menos oportunidades de desarrollo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Este domingo, en la sexta emisión de “Diálogos con Américo”, el programa que se transmite a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador abordó el tema de bienestar social, humanismo y reducción de la pobreza, y recordó que en los primeros dos años de su gobierno se obtuvo el logro inédito de reducir el índice de pobreza extrema en 50 por ciento; además, 250 mil tamaulipecos también salieron de la pobreza multidimensional.

“Las y los tamaulipecos, que somos gente de bien, no podemos permitir que tengamos paisanos en esa condición”, afirmó.

Aseguró que se están reforzando los programas de bienestar para cumplir el compromiso de atender a los 50 mil tamaulipecos y tamaulipecas que aún se encuentran en pobreza extrema y mantener una disminución sustantiva en la próxima medición.

El gobernador destacó el trabajo que realiza la Secretaría de Bienestar Social, en donde más de 13 mil gestores sociales contribuyen con su esfuerzo diario en la primera línea de contacto, para que a la fecha se hayan distribuido 4.5 millones de despensas, beneficiando a 270 mil familias de toda la entidad.

También mencionó el funcionamiento de 66 comedores comunitarios que, en coordinación con los gobiernos locales, están instalados en 36 municipios, en donde se atiende a más de 5 mil personas con mayor precariedad.

Parte esencial del trabajo para disminuir la pobreza, dijo, son los 19 programas federales de bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que, a la fecha, representan una derrama de 24 mil millones de pesos en favor de 950 mil tamaulipecos y tamaulipecas.

Se refirió, asimismo, a las acciones del Instituto de la Mujer, del Instituto del Deporte y del Instituto para la Cultura y las Artes, para consolidar el estado de bienestar social que todos deseamos.

En atención a la participación de los radioescuchas, Américo Villarreal dio respuesta a planteamientos sobre programas sociales que le hicieron personas de Matamoros y El Mante.

Antes de finalizar el programa, el gobernador se refirió al tema del sarampión y llamó a la población a cumplir con su esquema de vacunación, acudiendo a alguno de los 420 puestos que existen en el estado, dando prioridad a los menores de 1 a 9 años, e insistió en que, a la fecha, Tamaulipas sigue sin casos activos de esta enfermedad.

