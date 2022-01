Andy Murray gana en Australia por 1ra vez desde 2017

MELBOURNE, Australia.— Cinco años después y tras cinco arduos sets, Andy Murray finalmente pudo conseguir una victoria en el Abierto de Australia.

El ex número del mundo, participando en el primer Grand Slam de la temporada gracias a una invitación tras operarse la cadera y barajar su retirada, derrotó el martes a Nikoloz Basilashvili por 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5), 6-4 para pasar a la segunda ronda.

En 2019, Murray perdió en cinco sets en un encuentro de primera ronda que tanto él como los demás pensaron que sería su último partido en Australia, tras perderse la edición de 2018 por una lesión. No acudió en 2020 por una lesión en la pelvis, ni el año pasado debido a la pandemia del Covid-19.

‘Han sido unos tres o cuatro años muy duros. De mucho sacrificio para estar aquí otra vez’, declaró Murray en la entrevista a pie de cancha en la Arena John Cain, que la afición australiana prefiere llamarle como la ‘Cancha del Pueblo’. ‘Aquí he jugado tantas veces, el ambiente es increíble. Aquí fue donde pensé que había jugado mi último partido’.

‘Es increíble volver, ganar una batalla de cinco sets así. No se puede pedir más’, añadió.

Murray doblegó en tres sets a Basilashvili la semana pasada en Sydney, donde alcanzó la final de uno de los torneos previos al Slam australiano. Este se extendió casi cuatro horas.

Cuando el escocés de 34 años selló el triunfo con su tercera bola de partido, se volteó, cerró los ojos y apretó el puño para celebrar.

Después de caminar hacia su silla y depositar su raqueta, Murray volvió a la pista para desahogarse: ‘¡Vamos!’, gritó el cinco veces subcampeón del torneo.

Fue la victoria número 49 de Murray en el cuadro de individuales del Abierto de Australia, con lo que desplazó a Andre Agassi e Ivan Lendl para quedar quinto en la tabla histórica. Según la Federación Internacional de Tenis, se trata de la mayor cantidad de triunfos en una cita de Grand Slam sin haber conquistado el título, excediendo las 48 de

Lendl en Wimbledon.

La victoria número 50 en la siguiente prioridad. Su rival de turno será Taro Daniel, un japonés que sorteó la fase previa.

‘Tengo margen para mejorar’, dijo Murray, quien perdió la final de 2010 ante Roger Federer y otras cuatro contra Novak Djokovic. ‘Me ilusiona el poder avanzar lo más lejos posible’.

‘Es lo que no he podido conseguido en los Slams desde que volví de la lesión, y es algo que me motiva’, añadió.

El de Murray no fue el único dramático duelo de cinco sets en la segunda jornada del torneo.

Maxime Cressy doblegó 7-6 (2), 7-5, 6-7 (4), 6-7 (4), 6-4 a su compatriota estadounidense John Isner (22do preclasificado). Felix Auger-Aliassime (9n cabeza de serie) remontó para superar a Emil Ruusuvuori por 6-4, 0-6, 3-6, 6-3, 6-4.

Daniil Medvedev, quien podría ser uno de los más beneficiados con la deportación de Novak Djokovic, comenzó con buen pie. El segundo preclasificado dio cuenta 6-1, 6-4, 7-6 (3) de Henri Laaksonen. Pero le espera un rival que siempre es una incógnita: Nick Kyrgios, el díscolo jugador australiano.

En procura de convertirse en el primer hombre en la era abierta que conquista su segundo major en la siguiente cita de Grand Slam, Medvedev avanzó junto a los también preclasificados Stefanos Tsitsipas (4), Andrey Rublev (5), Jannik Sinner (11) y Roberto Bautista Agut (15).

El argentino Diego Schwartzman (13er cabeza de serie) se sobrepuso a fuertes calambres sobre el final de su triunfo 6-3, 6-4, 7-5 ante el serbio Filip Krajinovic.

En su primera experiencia de Grand Slam, el argentino Sebastián Baéz le ganó 6-4, 4-6, 6-3, 1-6, 6-2 al veterano español Albert Ramos Viñolas. Número 95 en el ranking mundial,

Báez se las verá ahora con Tsitsipas: ‘Son los partidos que siempre soñé de chiquito’, dijo.

Nadie ha dominado en Melbourne como Djokovic, invicto en la cuenta combinada de 18 semifinales y finales que disputó en Australia, incluyendo un triunfo ante Medveved en el duelo por el título el año pasado.

Pero Medvedev se desquitó para consagrarse por primera vez en un Slam al erigirse campeón del US Open, donde su victoria ante Djokovic en la final estropeó el intento del serbio de monopolizar los cuatro grandes cetros en un mismo años.

‘Me gusta la presión’, dijo Medvedev. ‘Quiero superar lo del año pasado (pero) no será fácil’.

Leylah Fernández puedo atestiguarlo.

La canadiense de 19 años cayó 6-2, 6-4 ante la australiana Maddison Inglis, 133 del ranking, en su primer partido de Grand Slam desde su subcampeonato en el US Open.

El escenario y las sensaciones fueron muy distantes con respecto a la final que disputó ante Emma Raducanu en Flushing Meadows el pasado septiembre.

Raducanu tuvo mejor suerte en su bautizo en un Abierto de Australia. La británica (17ma cabeza de serie) venció 6-0, 2-6, 6-1 a Sloane Stephens, la campeona del US Open 2017.

Sortear la primera ronda en el Melbourne Park es una rutina para Garbiñe Muguruza. La hispanovenezolana que cerró el pasado curso con un título en las Finales de la WTA en Guadalajara ganó su partido de primera ronda en Australia por 10ma ocasión consecutiva, imponiéndose 6-3, 6-4 ante la francesa Clara Burel.