Amplía UPN infraestructura educativa

Construyen aula de usos múltiples y, como proyecto a futuro, se prevé un espacio cerrado y climatizado tipo gimnasio

Los trabajos son parte de los recursos gestionados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). [Iván Zertuche/Líder Web]

Los trabajos son parte de los recursos gestionados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la construcción de nuevas aulas y servicios sanitarios, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 284 de Nuevo Laredo amplía su infraestructura, como parte de los recursos gestionados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), informó su directora, Yolanda Villanueva Hernández.

“Recientemente fueron entregadas dos aulas nuevas y actualmente se construye un aula de usos múltiples, con dimensiones superiores a un salón convencional, que será utilizada para exposiciones, ensayos de teatro y danza, reuniones y conferencias de los estudiantes. Además, se habilitará un aula didáctica para clases, escaleras y módulos de baños para hombres y mujeres”, explicó Yolanda Villanueva.

Villanueva Hernández señaló que la ampliación responde también al crecimiento sostenido de la matrícula, al pasar de 440 alumnos en 2024 a 520 en 2025 y alcanzar actualmente 567 estudiantes. Destacó que este incremento favorece la autorización de nuevos proyectos de infraestructura.

Como proyecto futuro, la directora mencionó la posibilidad de construir un espacio cerrado y climatizado, similar a un gimnasio, que permita a los alumnos realizar actividades académicas y culturales durante las temporadas de altas temperaturas en Nuevo Laredo.