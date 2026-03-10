Amanecen gasolina y diésel más caros en Nuevo Laredo

Subió de 20.75 a 20.99 la magna, la roja de 22.95 a 22.99 y el diésel pasó de 26.75 a 28.99

Imagen de la estación de gas ubicada en avenida Monterrey y el bulevar Lago de Chapala. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Este lunes, Nuevo Laredo amaneció con los precios de la gasolina y diésel más caros.

Un ejemplo de ello lo refleja la estación ubicada en la esquina sur-oriente de la avenida Monterrey y el bulevar Lago de Chapala, donde los combustibles se encarecieron.

En la comparativa de la pizarra de costos publicada la semana pasada contra este lunes, se aprecian los siguientes valores:

La magna subió de 20.75 a 20.99, la premium pasó de 22.95 a 22.99 y el diésel pasó de 26.75 a 28.99, siendo éste el combustible que más ha resentido el alza en los costos.

Cabe mencionar que aún hay gasolineras que tienen la ‘verde’ a 20.75. Sin embargo, ya son menos las estaciones que la venden en 20.75. Incluso, en varios sectores de la ciudad, la ‘verde’ se vende hasta en 21.40.