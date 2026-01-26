Amanece Nuevo Laredo a -3° C; la temperatura más baja de la temporada invernal

Nuevo Laredo, Tam.- Este lunes 26 de enero, Nuevo Laredo amaneció a -3° C, con una sensación térmica de -5° en la misma escala. Esta temperatura, según criterios de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, determinan la suspensión de clases, que fue lo ocurrido este día.
En el transcurso de este lunes la temperatura subirá hasta los 8° C con cielo soleado y, por la noche, se pronostica 1° C con sensación térmica de -1° en la misma escala.
Para mañana martes se prevé otro día con temperaturas congelantes, con lo que se prevé será otro día sin clases, pues habría -3° C entre las 6:00 y 9:00 de la mañana, y a partir de ahí subirá la temperatura hasta llegar a los 14 ° C con un día mayormente soleado y mínimas de 6° C por la noche.
Ya para el miércoles amanecería a 1° C entre las 6:00 y 10:00 de la mañana, así que quedaría a criterio de los padres de familia enviar a los hijos a la escuela. El miércoles se esperan máximas de 19° C y mínimas de 4° en la misma escala.
Respecto al jueves, los alumnos podrían asistir a las aulas, pues las máximas serían de 22° C y mínimas de 7° en la misma escala.
Con ello sólo sería un día de clases presenciales el próximo jueves, porque el viernes es el primer Consejo Técnico Escolar de este año y los estudiantes no tendrán clases.