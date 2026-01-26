Amanece Nuevo Laredo a -3° C; la temperatura más baja de la temporada invernal

No hay clases presenciales y se pronostica que mañana martes sea igual de helado

Nuevo Laredo, Tam.- Este lunes 26 de enero, Nuevo Laredo amaneció a -3° C, con una sensación térmica de -5° en la misma escala. Esta temperatura, según criterios de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, determinan la suspensión de clases, que fue lo ocurrido este día.

En el transcurso de este lunes la temperatura subirá hasta los 8° C con cielo soleado y, por la noche, se pronostica 1° C con sensación térmica de -1° en la misma escala.

Para mañana martes se prevé otro día con temperaturas congelantes, con lo que se prevé será otro día sin clases, pues habría -3° C entre las 6:00 y 9:00 de la mañana, y a partir de ahí subirá la temperatura hasta llegar a los 14 ° C con un día mayormente soleado y mínimas de 6° C por la noche.