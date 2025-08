Allanamiento, robo y miedo: otra denuncia ante la FGR contra el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional

Nuevo Laredo, Tam.— Con temor y coraje contenido, María Remedios Prado Alanís, de 72 años, y su hijo Alfonso Juárez Prado, de 46, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional por los presuntos delitos de robo, allanamiento y abuso de autoridad. La carpeta de investigación fue abierta en la célula IV-5 de la FGR en esta ciudad fronteriza.

Según el testimonio de Alfonso, alrededor de 25 elementos fuertemente armados irrumpieron en su domicilio, ubicado en la cuadra 6921 de la calle Canales, durante la madrugada del 29 de julio. Los soldados rompieron tres candados para ingresar y no presentaron una orden de cateo válida. “Nos enseñaron un papel así, nada más. No nos dieron copia ni nos dejaron leerlo. Querían que mi mamá firmara, pero ella se negó”, relató.

Tras el operativo, reportaron el robo de 27 mil pesos en efectivo, un teléfono celular, ropa, perfumes, joyas, botas y hasta el módem del internet.

El robo quedó evidenciado en videos donde se aprecia a varios soldados sacando de la casa bolsas y maletas y subiéndolas a las patrullas del Ejército Mexicano.

“Yo me mantengo de mi tiendita, de ahí saco para mis medicinas. Me dijeron que no iban a tomar nada, pero se llevaron los 35 dólares que tenía guardados y mi venta del día”, relató la señora María Remedios. Aunque no fue agredida físicamente, expresó vivir con miedo: “Andan vuelta y vuelta por la casa. Claro que tengo miedo”.

El hostigamiento, señalan, continúa. Después del allanamiento, los militares han rondado la vivienda en repetidas ocasiones, lo que ha generado temor y una sensación de persecución entre los afectados.

Vecinos confirmaron haber visto al menos diez patrullas y un camión militar en la zona. “Esto no fue un operativo, fue un saqueo”, afirmó una residente de la misma cuadra, quien pidió el anonimato por temor a represalias. Agregó que los soldados esposaron a sus hijos y los tiraron al suelo únicamente por tener tatuajes.

“No es la primera vez”, apuntó Alfonso. “Estamos hartos de que quienes deberían cuidarnos sean los mismos que nos despojan. Yo tengo 16 años trabajando en una fábrica, no somos delincuentes. Solo queremos justicia”. Las víctimas exigen que las autoridades federales y la presidenta Claudia Sheinbaum actúen con firmeza para detener estos abusos. “¿Quién nos cuida de los que supuestamente nos cuidan?”, cuestionaron.

Este nuevo caso ocurre apenas cuatro días después del robo a tres jóvenes, que se viralizó en redes sociales tras la transmisión en vivo del padre de una de las víctimas, Miguel Ríos García, quien persiguió por varias horas a los militares implicados en el atraco.

#CateoIlegal #EjércitoMexicano #GuardiaNacional #RoboMilitar #AbusoDeAutoridad #NuevoLaredo #FGR #MilitaresSaquean #ViolenciaInstitucional #JusticiaParaRemedios #DenunciaCiudadana #MilitaresIntimidan #AllanamientoIlegal #ImpunidadMilitar #ClaudiaSheinbaumActúa #DerechosHumanos #EstadoDeMiedo #QueNosCuideQuienNosCuida #NoMásAbusos #AltoALaMilitarización