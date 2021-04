Alertan por salud mental de niños ante confinamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El psicólogo español Tomás Navarro no tiene duda: la falta de socialización, así como el aumento del estrés por el confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19, dejará efectos graves en la salud emocional de la niñez.

“Hay niños en abandono emocional, hay niños que están muchos días solos en casa, porque sus papás trabajan todo el día. Hay otros con una atención muy elevada, porque los papás no tienen trabajo o hacen home office, y eso genera mucha ansiedad, mucha tensión.

“Hay conductas tóxicas, padres que abusan del alcohol y esto genera también mucha tensión en los niños. Niños que no pueden salir a jugar a la calle”, enlista el terapeuta, quien, en su reciente libro, Fortaleza emocional (Editorial Zenith), ofrece recursos, habilidades y herramientas para pensar diferente y adaptarnos a los cambios.

El autor advierte que se está condicionando una parte importante del desarrollo de niños y adolescentes: su socialización.

“El aislamiento suele provocar trastornos psicológicos, si les estamos impidiendo socializar, estos chicos van a tener serios problemas en lo emocional”.

¿Cuál es la responsabilidad de las escuelas?



Hace muchos, muchos años, alguien decidió que leer y escribir era tan importante que no se podía dejar en manos de las familias, algunas no sabían, algunas no podían. Creo que ha llegado el momento de saber que trabajar nuestra fortaleza emocional, enseñar a automotivarse, gestionar las emociones, la frustración, la presión interna y externa, es tan importante que no podemos dejarlo sólo en manos de las familias. Tiene que incorporarse en el colegio la educación emocional.

Para Navarro, la manera como enfocamos lo que nos ocurre es más importante que lo que nos está ocurriendo. Desdramatizar las situaciones es una manera de aprender a desactivar la frustración, porque, por naturaleza, sostiene el psicólogo graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona, los seres humanos fueron dotados para vivir en un entorno de incertidumbre.

“Y también: que no hayas hecho algo nunca no quiere decir que no tengas la capacidad para hacerlo. Entonces, que estés en una situación incierta, no quiere decir que no tengas los recursos para vivir en ella”, explica.

Lo que importa no es qué tan fuertes son las personas emocionalmente, sino qué tan fuertes creen que son, añade.

“Hasta que no te des cuenta de cómo te estás condicionando a ti mismo, no podrás vencer tus límites”.

Navarro indica que la fortaleza emocional es un mecanismo de adaptación psicológica.

“Hay diferentes fortalezas, como la automotivación, que es la capacidad de procesar el apoyo propio, es decir, la capacidad de apoyarme aunque nadie me apoye y esté solo. La autoestima, es otra. Reconocer, gestionar y expresar las emociones. Aprender a identificar las emociones de los demás.

“Perseverar de manera no obstinada. Elegir una actitud positiva. Escoger tu propio camino. Buscar relaciones de calidad. Cooperar con otras personas. Pedir ayuda si la necesitas. Gestionar las presiones”, enlista el terapeuta. “No tenemos que aprender nada nuevo, sino conectar con lo que ya tenemos”.

¿Cómo descubrir y desarrollar nuestra fortaleza emocional tras un año de vivir en confinamiento?

Esta es una carrera de fondo. En el libro explico por ejemplo cómo nos adaptarnos a los cambios: que aceptemos un cambio, no significa que estemos de acuerdo, pero hasta que no lo aceptemos no seremos capaces de empezar a trabajar para poder gestionarlo. El primer paso es aceptar el cambio. Y el segundo es gestionar recursos para manejar el cambio.

‘Sanar desde el interior’

Desde antes de la pandemia, los niños y adolescentes ya estaban confinados en las redes sociales, el internet y sus celulares, advierte la terapeuta Ariadna Pulido.

En su libro Sanar desde la infancia (disponible en plataformas digitales) aborda el rescate del “niño interior”, un método clínico que ha desarrollado en su trabajo terapéutico de más de 10 años. A través de él, busca la sanación emocional de personas que sufren ansiedad, depresión, codependencia, baja autoestima e incluso adicciones.

Sobre el encierro a causa de la pandemia, la psicoterapeuta individual, de pareja y sexóloga señala que el verdadero confinamiento es mucho más mental que físico.

Como dicta la frase, “infancia es destino”, la especialista ha constatado que las heridas tempranas moldean la manera de relacionarse con las personas y con la vida en general, así como los mecanismos de defensa y los patrones de autosabotaje, pero esto es sólo una cara de la moneda.

“En la otra mano, cada persona tiene el poder de cambiarse a sí misma y convertir esas heridas en fortaleza y sentido de vida, por eso, a lo largo del libro, vamos explorando qué significa crecer con padres tóxicos, cómo interiorizamos las falsas creencias negativas que nos inculcan y cómo llegan a controlar nuestras emociones y acciones, cómo rescatar con responsabilidad y amor a nuestro niño interior para sanar desde la raíz”, explica.

¿Cuál sería el camino para lograr el proceso de sanación emocional?



Lo primero y más importante es realmente estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar y a perdonarnos a nosotros mismos y a quienes pudieron hacernos daño en el pasado. Si uno se sigue aferrando a los rencores, a hacerse la víctima y a que todo lo que cree es verdad, entonces no está listo para iniciar un proceso terapéutico.

Pero cuando realmente estamos dispuestos a dejar ir todo eso que creemos que sabemos sobre nosotros, a darnos el regalo del perdón para poder avanzar y a brindarnos la atención y amor que merecemos sin depender de nadie más, entonces se abren las puertas del cambio y la sanación.

Habla del niño interior como metáfora terapéutica…



El niño interior es el núcleo funcional de nuestras emociones y el canal mediante el cual nos relacionamos con la realidad. Está comprobadísimo que nuestra actitud ante la vida está mucho más determinada por lo que sentimos y por nuestras creencias inconscientes que por nuestra mente “racional”. Por ejemplo, yo puedo saber racionalmente que está mal dejar que mi pareja me maltrate, pero si mi niña interior fue abandonada, humillada o abusada, y carga con la creencia de que no vale nada y es mejor aceptar cualquier clase de “amor”, aunque sea violento, porque no merece nada mejor, entonces por mucho que lo racionalice nunca voy a poder salir de esa dinámica tóxica.

Por eso el método del niño interior se enfoca mucho en el autocuidado, el afecto y la ternura hacia nuestro ser más vulnerable, porque cuando comenzamos a tratarnos como merecemos, dejamos de permitir que otros nos lastimen.

En su experiencia, ¿cómo están viviendo los niños y adolescentes el confinamiento por la pandemia?



Yo creo que desde antes de la pandemia los niños y adolescentes ya estaban extremadamente confinados en las redes sociales, el internet y sus celulares. El verdadero confinamiento es mucho más mental que físico, es el que constriñe nuestra creatividad y nuestra motivación.

Es preocupante que el contenido digital sin sustancia ni valores esté acaparando un porcentaje tan grande de la atención de nuestros jóvenes, y desgraciadamente la pandemia ha sido un pretexto perfecto para que muchos sigan así.