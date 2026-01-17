El Dólar
Alerta PC Estatal de aire ártico y frente frío # 29

Frío, en Los Dos Laredos, sería de hasta 1° C este domingo

Foto: Líder Web/Archivo
José García / Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.- Protección Civil Estatal alertó del frente frío # 29 que llegará este sábado a Tamaulipas.
En Los Dos Laredos, la temperatura bajaría hasta 1° C este domingo, entre las 5:00 y 9:00 de la mañana.
En tanto, para este sábado, se esperan máximas de 18° C y mínimas de 10° C.
Sin embargo, el domingo por la madrugada y parte de la mañana, sería el día más frío en lo que va de la temporada invernal.
Para el lunes, se esperan máximas de 23° C y mínimas de 12° en la misma escala.
Se descarta, para lo que resta del mes, frío extremo como el previsto para este 18 de enero.
