Alcaldesa de CDMX anuncia detención de 13 personas ligadas a crimen de dos colaboradores

Una foto enmarcada de Ximena Guzmán, la secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, que fue asesinada el día anterior, colocado en un altar fuera de una funeraria en Ciudad de México, el miércoles 21 de mayo de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó el miércoles de la detención de 13 personas ligadas al asesinato de dos de sus colaboradores ocurrido en el centro de la capital del país hace tres meses, un crimen que las autoridades consideron fue de muy alta planeación y cuya investigación continúa.

Según indicó Brugada en un breve mensaje a la prensa, el operativo que acabó con los primeros arrestados en este crimen, el de mayor impacto político reciente en la capital del país, tuvo lugar la madrugada del miércoles.

Tres de los detenidos “participaron directamente en el homicidio” y otros de los arrestados estuvieron relacionados “con la preparación logística del evento”, indicó la alcaldesa.

El 20 de mayo fueron atacados a balazos la secretaria de Brugada, Ximena Guzmán, y el asesor de su gobierno, José Muñoz, quienes no tenían custodia de seguridad ni se les conocían amenazas previas.

El crimen fue un ataque directo, planeado y ejecutado, al menos, por cuatro personas con experiencia previa, según dijo la fiscalía capitalina. Además, las autoridades indicaron que en días previos al doble asesinato hubo vigilancia de la céntrica avenida donde, en plena hora pico, un individuo armado disparó ocho veces contra Guzmán y cuatro contra Muñoz.

Brugada resaltó que las detenciones fueron resultado de la coordinación institucional de autoridades locales y federales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre hipótesis del móvil del ataque pero no descartaron que pudiera haber sido ejecutado por el crimen organizado.

La presencia de grupos de la delincuencia organizada en la capital no es un secreto y el atentado en 2020 contra Omar García Harfuch —entonces responsable de la seguridad capitalina y hoy de la federal— fue el mayor ejemplo. Una emboscada con fusiles de alto poder y granadas en un barrio de lujo, organizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, acabó con tres muertos, García Harfuch herido y el vehículo blindado acribillado.

Brugada dijo que la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, junto con García Harfuch y el jefe de la policía de la capital ofrecerían más detalles el miércoles por la tarde en conferencia de prensa.