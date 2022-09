Al menos 26 muertos en protestas en Irán, indica televisora

En esta foto del 21 de setiembre de 2022, tomada por una persona no empleada por The Associated Press y obtenida por AP fuera de Irán, manifestantes encienden una fogata y bloquean la calle durante una marcha de protesta por la muerte de una joven detenida por la policía. (AP Foto)