Agrava muerte cercana situación de Biles

La gimnasta Simone Biles reveló que un familiar falleció inesperadamente durante la celebración de Tokio 2020, hecho que pesó más en el momento anímico por el que atraviesa.

La multimedallista estadounidense no la ha pasado bien en los últimos días. Hace una semana anunció que se retiraba de la final por equipos femeninos, el evento individual completo, salto y barras asimétricas y la final por piso.

Señaló en esa ocasión que era por un tema de salud mental.

“Al final del día, la gente no entiende por lo que estamos pasando”, dijo Biles a los periodistas el martes, según CBS News. “Hace dos días, me desperté y mi tía falleció inesperadamente, y no fue más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos”.

Biles señaló durante la semana que había tenido problemas para realizar algunos ejercicios, y volvió el martes a la justa para recibir una medalla de bronce en la viga de equilibrio.

“Todos los días tuve que ser evaluada médicamente, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo que me ayudaron a mantenerme más sensata”.