Protestan contra compañero acusado de abuso sexual

TOKIO.- Los integrantes del equipo de esgrima de Estados Unidos protestaron contra su compañero Alen Hadzic, acusado de abuso sexual.

Durante las presentaciones para la competencia de espada por equipos, Jake Hoyle, Curtis McDowald y Yeisser Ramirez protestaron públicamente utilizando cubrebocas rosas en apoyo de las víctimas de agresión sexual, mientras que Hadzic se quedó con uno negro.

Hadzic fue seleccionado en mayo como parte del equipo de esgrima para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras el anuncio, seis mujeres esgrimistas, dos de ellas del equipo olímpico, pidieron al Comité Olímpico de Estados Unidos que no se le permitiera participar.

Las atletas argumentaron estaba siendo investigado por al menos tres acusaciones de abuso sexual que habían sido reportados al Centro Estadounidense para un Deporte Seguro.

Las esgrimistas señalaron su preocupación por la presencia de Hadzic en los Juegos Olímpicos. El esgrimista había sido suspendido para participar en la justa, pero recurrió a un tribunal para apelar la decisión y libró la sanción.

Las autoridades deportivas tomaron medidas hacia Hadzic, quien viajó en un avión diferente al resto de la delegación, se quedó en un hotel ubicado a media hora de la Villa Olímpica y se le prohibió compartir espacios de entrenamiento con mujeres, además no le fue permitido participar del desfile de inauguración de Tokio 2020.

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN

— Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) July 30, 2021