Agradecen milagros a «El Abogado de los Casos Difíciles»

NUEVO LAREDO, TAM.- Acuden cientos de personas a la fiesta patronal de San Judas Tadeo, con velas, flores e imagenes en bulto peregrinan hasta el templo del santo conocido como «El Abogado de los Casos Difíciles».

Uno de los testimonios de fe a San Judas Tadeo, fue el de Remedios García, mamá de Luis Gael Alemán de 9 años, quien estuvo al borde de la muerte al nacer prematuro de seis meses, pesando poco más de un kilo 700 gramos.

» Yo lo visto como San Judas Tadeo porque estaba muy grave, cuando nació no nos daban muchas esperanzas de vida, el doctor me pidio me fuera a despedir de él y aproveché para pedirle ahí a San Judas Tadeo que me lo dejara vivir y durante 10 años lo traería vestido a darle las gracias y aquí estamos cumpliendo», mencionó.

«Es un milagro que Dios y San Judas Tadeo me lo hayan dejado, si Dios me lo había mandado sabía que me iba a dejar. San Judas es un santo tan milagroso que pidiéndole con fe todo te lo concede», indicó.

Dijo que el año pasado, a causa de la pandemia no acudieron, desde casa agradecieron, pero ahora regresaron y por ese año que no acudieron seguirán asistiendo hasta que Luis decida concluir la manda.

Esta familia habita en la colonia Infornavit y parte de la manda es caminar de la Alameda de la Mujer hasta el templo.

Así como este testimonio de fe y esperanza, hubieron muchos más, por ello se formaron largar filas de personas en espera de pasar a la capilla o al templo y participar en algunas de las tres misas que se oficiaron a las 8:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 7:00 de la tarde.

Los danzantes de diversas parroquias y colonias de Nuevo Laredo también estuvieron presentes, asi como los puestos de antojitos y curiosidades, dentro de los patios de la parroquia y por las calles y avenidas del templo.