Agradece Cooper Kupp a su esposa Anna Croskrey

LOS ANGELES.- Cooper Kupp sabe que sin el apoyo de su esposa Anna Croskrey el Super Bowl LVI y el MVP habrían sido imposibles.

Y es que Croskrey fue el soporte económico del ahora receptor de Los Ángeles Rams durante su etapa colegial y mientras sostenían una relación a distancia. Por ello, Kupp está agradecido eternamente con ella.

Pese a ello, Kupp y su esposa deberán esperar unos cuantos días para celebrar juntos el Super Bowl LVI y también San Valentín.

«Creo que ella se merece todo, estoy muy agradecido con ella por todo lo que ha hecho por mí, habría sido imposible sin ella. Estoy seguro que tenemos algo divertido planeado, no sé si va a ocurrir hoy. Podríamos retrasar el Día de San Valentín unos días.

«Poder ganarlo (el Super Bowl LVI) en casa, en el SoFi Stadium, no sé si podría haberlo escrito mejor», dijo Kupp en conferencia de prensa.

Por otro lado, el MVP del Super Tazón dijo que por ahora sólo festejará en Disney, en Orlando, donde se celebró un desfile en su honor y fue acompañado por otros jugadores de los Rams como Aaron Donald y Matthew Stafford.

«Voy a Disneyland. Creo que los viajes al otro lado del país no pasarán hoy», afirmó.

«Muchos chicos tienen un gran respeto por este deporte, han hecho un gran trabajo. Ganamos esto por ellos».

Just the Super Bowl MVP, 🐐 defensive player, and a Super Bowl-winning QB hanging out with Mickey Mouse 🏆@CooperKupp | @AaronDonald97 | @RamsNFL pic.twitter.com/Tgtby13Mxc

— NFL GameDay (@NFLGameDay) February 14, 2022