Transforman letrero gigante de Hollywood en honor a Los Rams

CIUDAD DE MÉXICO.- El icónico letrero de Hollywood en las colinas de la localidad se renovará esta semana, con las letras gigantes modificadas para que digan «Rams House». Esta acción está destinado a celebrar la victoria de Los Angeles Rams sobre los Cincinnati Bengals, en el Super Bowl LVI de este domingo.

Los trabajadores del municipio comenzaron a trabajar esta mañana para transformar el letrero, el cual permanecerá alterado hasta este miércoles, según dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

«Qué día en Los Ángeles, los Rams son campeones del Super Bowl», dijo Garcetti en un comunicado. «Esta ciudad tiene los mejores equipos y fanáticos del mundo, y estamos ansiosos por mostrar nuestro orgullo por Los Ángeles con una exhibición que solo Hollywood podría ofrecer. Vaya carneros».

Los Ángeles es la única ciudad de Estados Unidos en 50 años en la que sus tres principales equipos deportivos (los Rams, los Dodgers y los Lakers) ganan campeonatos en sus respectivos campos con 18 meses de diferencia.

«Ganar un Super Bowl para Los Ángeles y nuestros fanáticos en nuestro estadio local es un sueño hecho realidad», dijo Kevin Demoff, director de operaciones de Los Angeles Rams. «Estamos agradecidos con la ciudad, la Cámara de Comercio de Hollywood y Hollywood Sign Trust por permitirnos reconocer este campeonato histórico al convertir el icónico letrero de Hollywood en una celebración para nuestros fanáticos y nuestra comunidad».

