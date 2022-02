Agradece Brady a varios… pero no a Patriotas

CIUDAD DE MÉXICO.- El mejor quarterback de todos los tiempos de la NFL, Tom Brady, ganó seis Súper Bowls con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero eso no fue suficiente para que mencionara al equipo en su mensaje de retiro de los emparrillados divulgado en sus redes sociales la mañana de este martes.

Brady tuvo palabras de agradecimiento a los dueños de los Bucaneros de Tampa Bay; el que fue su equipo en las últimas dos temporadas; al coach de los mismos, Bruce Arians; al gerente general Jason Litch, y a los aficionados de la franquicia, pero no hizo ninguna mención para los Pats, quienes lo catapultaron a su faceta de ídolo de la NFL.

Ni Bill Belichik, su coach en Nueva Inglaterra; Robert Kraft, dueño de los Pats y quien sí le dedicó un mensaje de despedida; ni ex compañeros en esta franquicia y sus seguidores fueron mencionados por Brady en su anuncio de retiro del futbol americano profesional. La única referencia fueron dos historias publicadas en su Instagram retomando mensajes del equipo de Massachusetts.

«A mis compañeros de los Bucs los últimos dos años, los quiero y amé ir a la batalla con ustedes. Me inspiraron a despertarme todos los días a dar lo mejor. Siempre estaré aquí para ustedes, no podía estar más feliz de lo que logramos juntos», posteó Brady en sus redes sociales.

«A la ciudad de Tampa y a toda la región de Tampa-San Petersburgo, gracias. Quiero que me inviten al siguiente desfile. A la familia Glazer (propietarios de los Bucs), gracias por arriesgarse conmigo y apoyarme, sé que fui exigente por momentos, pero me brindaron todo lo que necesitábamos para ganar, y su liderazgo es todo lo que puede pedir un jugador», añadió.

Brady también agradeció a su familia, encabezada por la top model Giselle Bundchen y sus tres hijos, así como a su agende Don Yee.

«La familia es nuestro mayor logro. Siempre salí del campo y llegué a casa con la esposa más amorosa y solidaria que ha hecho todo por nuestra familia para permitirme centrarme en el futbol americano. Su falta de egoísmo me permitió nuevas metas profesionales y las palabras no alcanzan para describir lo que significas para nuestra familia. Te amo, amor de mi vida», sostuvo.

