Aduana despacha carga rezagada por la tromba

NUEVO LAREDO, TAM.- Se desahogó la carga y las operaciones rezagadas por la tromba durante el horario extendido para el fin de semana en la aduana de Nuevo Laredo, sin embargo, los operadores se quejaron de la atención.

Por la tromba ocurrida en la madrugada del lunes pasado, el sistema aduanero no funcionó durante martes y miércoles pasados en el Puente Internacional 3 por no contar con electricidad, por eso la Administración de la aduana de Nuevo Laredo programó más horas el sábado y domingo para el despacho de las mercancías.

Varios operadores entrevistados que pidieron no publicar sus nombres por temor a represalias, comentaron que una circular enviada por el SAT y la Administración General de Aduanas (AGA) indicó efectivamente más horas pero no abrieron todos los módulos en exportación e importación y cerraron antes.

El sábado los Oficiales de Comercio Exterior asignados en el Puente Internacional 3 trabajaron de 7 de la mañana a 11 de la noche para despachar las mercancías por exportación, mientras para importación el horario fue de 8 de la mañana a 12 de la medianoche, y en ambos casos sin restricciones en el tipo de operación.

Para el domingo, el horario para exportación fue de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y para importación de 8 de la mañana a 4 de la tarde y también sin restricciones en el tipo de operación.

Los horarios habituales para la aduana de Nuevo Laredo son los siguientes: para importación de lunes a viernes de 8:00 a 24:00 horas, sábados de 8:00 a 16:00 horas, domingos de 8:00 a 16:00 horas.

Para exportación de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas, sábados de 8:00 a 15:00 horas, domingos de 8:00 a 15:00 horas