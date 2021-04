Adriana impulsará ruta de transporte

NUEVO LAREDO, TAM. – Adriana Contreras, candidata a la diputación local del distrito 01 por Movimiento Naranja, impulsará el proyecto de “Ruta Transporte”.

La candidata recorrió la colonia Los Arcos, al poniente de la ciudad, donde la principal petición es la introducción del servicio de transporte público.

El proyecto de la candidata, contempla transporte público que abarque desde la Unión del Recuerdo hacia los kilómetros por Carretera Aeropuerto.

“Esta nueva ruta de transporte express nos la siguen pidiendo a diario, no es un capricho de Adriana Contreras, es un reclamo popular, estamos hablando que se van a beneficiar a 36 mil familias, esta será una de mis primeras propuestas en impulsar ante el congreso si el voto me favorece”, expresó la candidata.

Adriana, durante su gestión como regidora en repetidas ocasiones solicitó que se incluyera este proyecto como parte de las obras prioritarias del gobierno municipal, pues las familias de colonias como Los Arcos, deben caminar hasta dos kilómetros para tomar el transporte público que conecte con el centro o sur de la ciudad.

Incluso el proyecto fue enviado al gobierno del Estado.

“Este proyecto ya lo mandé al estado, vamos a ver cómo va para ver si se cristaliza y si Dios me da la oportunidad y la gente me brinda su apoyo para este 6 de junio, no voy a descansar hasta ver hecho realidad esta nueva ruta de transporte”, finalizó Contreras.