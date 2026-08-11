Acuerda Américo programa conjunto para rehabilitar caminos rurales de Jaumave

Contempla la asignación de maquinaria, la aportación de mano de obra y brigadas de empleo temporal, para realizar estos trabajos

Jaumave, Tamaulipas.- Con la finalidad de rehabilitar los caminos vecinales del municipio de Jaumave y favorecer la movilidad de sus habitantes, el gobernador Américo Villarreal Anaya acordó un programa conjunto con las autoridades municipales y los comisariados ejidales, que contempla la asignación de maquinaria, la aportación de mano de obra y brigadas de empleo temporal, para realizar estos trabajos.

Durante la reunión efectuada en la presidencia municipal de Jaumave, con la presencia del alcalde Manuel Báez Martínez y de las y los comisariados ejidales, el mandatario estatal señaló que es prioridad de su gobierno atender las necesidades de las comunidades rurales, iniciando con este modelo de colaboración, que en base a sus resultados, se podrá replicar en otros municipios de Tamaulipas

Villarreal Anaya pidió priorizar los caminos que generen mayor beneficio para las familias y los ejidos, acordándose iniciar los trabajos para rehabilitar 34 kilómetros de caminos en la zona norte de Jaumave, en beneficio de 806 familias, como parte de una primera ruta de trabajo.

El programa contempla, además, brigadas de empleo temporal para labores manuales de limpieza y desmonte, así como la evaluación técnica de vados, arroyos y otros puntos críticos que requieran soluciones específicas.

Como parte del esquema conjunto de trabajo, se acordó que el Gobierno del Estado destinará dos equipos completos de maquinaria, mientras que el municipio apoyará con combustible, lubricantes y la logística necesaria para mantener la maquinaria en operación en campo. Las comunidades ejidales participarán en el cuidado de los equipos y en la aportación de materiales disponibles.

Asimismo, durante la reunión se revisaron acciones de infraestructura básica, como el proyecto de agua potable en La Unión, con una inversión cercana a 3 millones de pesos. En materia de electrificación, se destacó que prácticamente todas las comunidades de Jaumave cuentan con red eléctrica, mientras que en 20 de Abril, donde se utilizan sistemas fotovoltaicos.