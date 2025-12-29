Activa Protección Civil Operativo Carrusel ante descenso de temperatura

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el pronóstico de descenso en la temperatura por el ingreso de un nuevo frente frío, la Dirección de Protección Civil y Bomberos activará el Operativo Carrusel con el objetivo de salvaguardar la integridad de personas en situación de calle, así como de quienes, por motivos laborales u otras circunstancias, permanezcan a la intemperie durante la noche y madrugada.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el personal operativo se encuentra listo para llevar a cabo este despliegue preventivo, mediante el cual se brinda abrigo, alimentos y bebidas calientes a quienes lo requieran. Señaló que las personas que así lo deseen podrán ser trasladadas al albergue municipal, ubicado en el cruce de las calles Madero y Juárez.

El funcionario explicó que, como parte del operativo, se realizan recorridos constantes de patrullaje por distintos puntos de la ciudad para detectar a personas en condición vulnerable, y en caso necesario, ofrecerles apoyo o traslado al albergue. Estos recorridos se llevan a cabo en plazas públicas, parques, paradas de camiones, hospitales, salidas de maquiladoras y otros sitios previamente identificados.

Protección Civil informó que para los próximos días se esperan temperaturas mínimas de entre 6 y 9 grados centígrados, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones para protegerse del frío, como abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, no exponerse innecesariamente al aire frío y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de detectar a personas en situación de riesgo por las bajas temperaturas, se comunique de inmediato a los números de emergencia, a fin de brindar atención oportuna.