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Acerca UTNL oferta educativa a estudiantes de preparatoria

Se les invitó a dar el siguiente paso en su formación profesional

La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo reafirma su compromiso con la formación de profesionistas capacitados y el impulso al desarrollo regional. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.– Con el firme compromiso de acercar oportunidades educativas a las y los jóvenes de la región, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) lleva a cabo visitas a diversos planteles de educación media superior, siendo uno de ellos la Escuela Preparatoria Municipal “José Vasconcelos”.

Durante esta jornada, personal docente y administrativo de la universidad sostuvo un encuentro con estudiantes de sexto semestre, a quienes se les invitó a dar el siguiente paso en su formación profesional, destacando las ventajas de integrarse a una institución que ofrece programas académicos alineados con las necesidades actuales del sector productivo, informó su rector, José Antonio Tovar Lara.

Compartió que, en el acercamiento con las preparatorias, se ofreció a las y los jóvenes información sobre la oferta educativa, así como sobre las instalaciones y espacios de formación especializados con los que cuenta la universidad.

Entre ellos, resaltó el laboratorio de Inteligencia Artificial, un espacio equipado con tecnología de vanguardia que permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades innovadoras y altamente demandadas.

Reiteró que el periodo de inscripciones se mantiene abierto hasta el 26 de junio, extendiendo la invitación a estudiantes de diversas instituciones de nivel medio superior a formar parte de esta casa de estudios.

Subrayó que, con acciones como esta, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo reafirma su compromiso con la formación de profesionistas capacitados y el impulso al desarrollo regional, con base en la visión que promueven, respectivamente, el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

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