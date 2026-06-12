Acerca Gobierno de Carmen Lilia Canturosas servicios y apoyos a la Pancho Villa

Nuevo Laredo, Tam.- Con una importante participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la colonia Francisco Villa, acercando trámites, apoyos, atención médica y servicios integrales directamente a las familias del sector.

Desde temprana hora, cientos de vecinos acudieron a las canchas ubicadas en el cruce de las calles Centauro del Norte y Tomás Urbina para aprovechar los módulos instalados por dependencias municipales y estatales, realizando gestiones y recibiendo atención en un solo lugar.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la jornada y destacó que este programa busca acercar el gobierno a las colonias y brindar atención directa a la ciudadanía. “Aquí estamos con el programa Presidencia Cerquita de Ti, un programa muy noble que quiere acercarles todos los servicios del Gobierno Municipal a su colonia y a su comunidad para que no tengan que desplazarse de un lugar a otro”, expresó.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, orientación nutricional, atención psicológica, servicios para la mujer, vacunación, detección de glucosa, toma de presión arterial y pruebas rápidas de salud, además de módulos de atención del Sistema DIF, Registro Civil, Oficina Fiscal del Estado, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Social y Tránsito y Vialidad.

La alcaldesa agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para ampliar la atención a la población. “También tenemos apoyo del Gobierno Estatal, al cual agradezco al gobernador Américo Villarreal, porque estamos haciendo equipo para acercar más servicios y beneficios a nuestra gente”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la señora Julia Capetillo Pérez, quien agradeció el apoyo recibido para su hija Cecilia Soledad Peña Capetillo, beneficiada con una silla de ruedas.

“Estoy agradecida con Dios y con Carmen Lilia por este detalle tan grande que ha tenido conmigo. Este apoyo lo necesitábamos y representa una gran ayuda para nuestra familia”, expresó.

Durante su mensaje, la presidenta municipal también destacó los avances que se han realizado en la colonia Francisco Villa, particularmente en materia de pavimentación y rehabilitación de drenaje sanitario.

“Su colonia se ha visto muy beneficiada con calles pavimentadas, calles en buen estado y hemos avanzado mucho en resolver problemas de drenaje sanitario que durante años afectaron a las familias. Y vienen más acciones para este sector de la ciudad”, afirmó.

Con programas como “Presidencia Cerquita de Ti”, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo una administración cercana y de puertas abiertas, llevando servicios, apoyos y soluciones directamente a las colonias para mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.