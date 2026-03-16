Acerca Ayuntamiento servicios a trabajadores

Nuevo Laredo, Tam.-Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios y trámites a la comunidad trabajadora, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, continúa llevando atención directa a los centros laborales mediante el programa “Brigadas en tu Empresa”.

Como parte de estas acciones, se realizaron jornadas de atención en las empresas Wiegand y Medline RCI Hudson, donde colaboradoras y colaboradores tuvieron la oportunidad de acceder de manera directa a diversos servicios, orientación y trámites sin necesidad de trasladarse a distintas oficinas municipales.

Durante estas brigadas participaron dependencias municipales como la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, COMAPA, el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), la Dirección de Ingresos y la Dirección de Cultura Física y Deporte, quienes brindaron información, asesoría y atención personalizada a las y los trabajadores.

A través de este programa, el Gobierno Municipal fortalece la cercanía con el sector empresarial y contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, al acercar servicios que facilitan la realización de trámites y promueven el bienestar de quienes forman parte del sector productivo de la ciudad.