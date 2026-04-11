AC Milan abucheado al salir del campo

Arthur Atta del Udinese celebra tras anotar en el encuentro ante el AC Milan en la Serie A el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)

Arthur Atta del Udinese celebra tras anotar en el encuentro ante el AC Milan en la Serie A el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)

CAGLIARI, Italia (AP) — Después de quedar fuera de la carrera por el título de la Serie A, el AC Milan mira nerviosamente a los equipos que tiene detrás tras sorpresivamente perder el sábado 3-0 ante el Udinese.

El Milan fue abucheado ruidosamente al salir del campo tras su tercera derrota en cuatro partidos.

La Rossoneri no solo está nueve puntos por debajo del líder de la liga, el Inter de Milán, sino apenas seis puntos por encima de la Juventus y la Roma, que son quinto y sexto, en la lucha por los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

Todos los equipos alrededor del Milan en la tabla aún tienen que jugar este fin de semana y la Juventus podría recortar la diferencia con una victoria en su visita al Atalanta más tarde.

Nicolò Zaniolo fue la figura del Udinese en San Siro. Contraatacó desde muy adentro de su propio campo y resistió un par de entradas antes de abrir hacia la derecha para Arthur Atta, cuyo centro fue desviado hacia adentro por Davide Bartesaghi —contando como autogol del joven defensor del Milan.

Zaniolo también asistió el segundo del Udinese a los 37 minutos con un sensacional centro desde la derecha para el cabezazo de Jurgen Ekkelenkamp.

Momentos antes, Keinan Davis vio cómo el portero del Milan, Mike Maignan, desviaba un remate al travesaño y Bartesaghi tuvo que despejar un intento sobre la línea al filo del descanso.

Los abucheos ya habían comenzado para entonces y el Milan también fue duramente criticado por sus aficionados en el descanso.

Las esperanzas de la Rossoneri de rescatar algo del partido prácticamente se evaporaron al 71, cuando Atta anotó el tercero del Udinese, amagando con rematar al ángulo lejano antes de colocarla en la parte baja izquierda.

Lucha por el descenso

Cagliari dio un paso crucial para evitar el descenso al vencer 1-0 al también necesitado Cremonese.

Fue la primera victoria de Cagliari desde enero y elevó al equipo sardo seis puntos por encima del Cremonese y de la zona de descenso.

Sebastiano Esposito anotó su tercer gol en cuatro partidos a los 63 minutos al cabecear un centro de Zé Pedro, quien acababa de ingresar desde el banquillo.

Hellas Verona se mantiene a nueve puntos de la salvación tras perder 2-1 en su visita al Torino, que está a mitad de la tabla.