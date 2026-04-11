Arsenal cae ante el Bournemouth

Y le permite al Man City volver a la lucha por el título

Eli Junior Kroupi del Bournemouth celebra tras anotar en el encuentro ante el Arsenal en la Liga Premier el sábado 11 de abril del 2026. (Adam Davy/PA via AP)

Eli Junior Kroupi del Bournemouth celebra tras anotar en el encuentro ante el Arsenal en la Liga Premier el sábado 11 de abril del 2026. (Adam Davy/PA via AP)

La aspiración del Arsenal al título de la Liga Premier recibió un duro golpe tras una sorprendente derrota el sábado 2-1 ante el Bournemouth en el Emirates Stadium .

El líder de la liga desperdició la oportunidad de ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Manchester City, segundo clasificado, después de perder por tercera vez en cuatro partidos en todas las competiciones.

“Es un gran golpe en la cara”, dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. “Ahora se trata de cómo reaccionamos a eso , porque esto está en juego, va a requerir ahora un gran espíritu, mucha lucha .”

El Liverpool tuvo un vistazo de su posible futuro cuando el joven de 17 años Rio Ngumoha marcó un brillante gol en solitario en una victoria 2-0 contra el Fulham.

El delantero colocó con efecto para abrir el marcador en Anfield. Mohamed Salah añadió el segundo en su primer partido frente a sus aficionados en casa desde que anunció que dejaría el Liverpool al final de la temporada .

El Arsenal siente la presión

Alex Scott marcó el gol de la victoria a los 74 minutos para aumentar la presión sobre el Arsenal de cara al choque por la cima de la tabla en el campo del City la próxima semana.

El Arsenal ha disputado dos partidos más que el City, que visita al Chelsea el domingo y podría recortar la diferencia a seis puntos.

“No hay zonas grises ahora”, dijo Arteta.

El Arsenal no ha ganado el título desde 2004 y está decayendo en el peor momento. Las derrotas ante el City en la final de la Copa de la Liga inglesa y ante el Southampton, de segunda división, en la Copa FA pusieron fin a su intento de conquistar un cuádruple de trofeos.

Aunque el martes venció 1-0 al Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones, la derrota más reciente no hará sino aumentar la tensión en la carrera por el título inglés , después de tres años consecutivos terminando como subcampeón.

“ El hecho de que como club no lo hayamos hecho durante tanto tiempo, hay una razón para eso, habla de la dificultad”, dijo Arteta.

El Arsenal afronta ahora una semana enorme contra el Sporting en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles y luego la visita el domingo al Etihad Stadium del City.

El Bournemouth se adelantó a los 17 minutos gracias a un gol a quemarropa de Junior Kroupi. Viktor Gyokeres igualó con un penal al 35. Al Arsenal le costó generar ocasiones y Scott sentenció el triunfo que potencialmente dejó la lucha por el título completamente abierta.

El Bournemouth ha conseguido victorias en el campo del Arsenal en temporadas consecutivas y estableció una nueva racha récord del club de 12 partidos seguidos sin perder en la Liga Premier.

Aunque el Arsenal sigue en el asiento del conductor en la cima de la clasificación, la guía de forma no ofrece una lectura alentadora desde la perspectiva de Arteta.

El proveedor de estadísticas de la liga Opta dijo antes del saque inicial que el porcentaje de victorias de Arteta en la Liga Premier en abril era del 44%, en comparación con el 79% del Pep Guardiola del City.

“Así que hoy tenemos que sufrir, es doloroso, es una sensación terrible, pero mañana es un día diferente, y si alguien me hubiera dicho en agosto que estaríamos en esta posición ahora mismo en abril, estoy seguro de que todos lo aceptaríamos ”, dijo Arteta.

Lo viejo y lo nuevo se combinan para el Liverpool

Mientras una gran figura se prepara para decir adiós al Liverpool, está surgiendo una nueva estrella.

Salah bajará el telón de una destacada carrera en Anfield al final de la temporada —e incluso en una campaña en la que su forma ha bajado, todavía es capaz de hacer que los aficionados se levanten de sus asientos.

Lo hizo con su gol al final de la primera parte para duplicar la ventaja del Liverpool.

Pero los pensamientos naturalmente se dirigirán al futuro y, en el adolescente Ngumoha, el Liverpool tiene un talento por el que entusiasmarse.

Se dio a conocer temprano en la temporada con su dramático gol de la victoria en el último minuto contra el Newcastle y produjo otro momento especial con su primer gol en Anfield.

El Liverpool reforzó su control del quinto puesto y la clasificación a la Liga de Campeones, colocándose cuatro puntos por delante del Chelsea, sexto.

Brentford frustrado por el Everton

Kiernan Dewsbury-Hall marcó en el tiempo añadido y el Everton remontó en dos ocasiones tras ir por detrás para empatar 2-2 ante el Brentford.

Igor Thiago dio dos veces la ventaja al Brentford en el Gtech Community Stadium con un penal al tercer minuto y un gol al 76.

Beto igualó para el Everton en la primera parte y Dewsbury-Hall produjo su dramático empate en el primer minuto del tiempo añadido.

El Brentford desperdició la oportunidad de subir al sexto puesto.

El delantero brasileño Thiago suma 24 goles en todas las competiciones esta temporada y 21 en la liga. Solo Erling Haaland, con 22, tiene más.

Mats Wieffer marcó en ambas partes mientras el Brighton venció al Burnley 2-0.