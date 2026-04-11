Barcelona gana aprovechando tropiezo del Madrid

Ferran Torres celebra con su compañero del Barcelona Lamine Yamal tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Espanyol el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

Ferran Torres celebra con su compañero del Barcelona Lamine Yamal tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Espanyol el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

BARCELONA (AP) — Lamine Yamal aseguró la victoria el sábado 4-1 del Barcelona sobre el Espanyol al asistir a Ferran Torres para un doblete, y el líder de La Liga dio otro paso hacia la revalidación del título.

Yamal dio el pase para que Ferran anotara a los 10 y 25 minutos, antes de que el prodigio adolescente garantizara el triunfo al 87, cuando el Espanyol amenazaba con empatar. Marcus Rashford hizo el cuarto para los locales en el Camp Nou al 89.

Barcelona aprovechó el empate 1-1 del Real Madrid en casa ante el Girona el viernes para ampliar a nueve puntos su ventaja sobre su máximo rival, con siete jornadas por disputarse.

Barcelona y Madrid intentarán sobreponerse a sus derrotas en los cuartos de final de la Liga de Campeones en sus próximos partidos, después de que el Barcelona perdiera 2-0 ante el Atlético de Madrid y el Madrid cayera 2-1 ante el Bayern Múnich esta semana.

Ferran pone fin a su sequía goleadora

Ferran comenzó la temporada en buena forma, con 16 goles y más titularidades que la estrella veterana Robert Lewandowski. Aunque sin la definición clínica del delantero polaco, Ferran aportó más movilidad, velocidad y se entendió bien con Yamal y sus mediocampistas.

Pero Ferran entró en un bache y no había marcado desde el 31 de enero.

Su racha sin goles se extendió a 13 partidos en todas las competiciones y por fin terminó el sábado, cuando Yamal ejecutó un saque de esquina al segundo palo, donde Ferran saltó por encima de Carlos Romero y cabeceó a la red.

Ferran celebró su primer gol haciendo un gesto con las manos como si estuvieran hablando, aparentemente en referencia a lo que se comentaba en la prensa deportiva y en las redes sociales sobre sus problemas para marcar.

Firmó el doblete cuando, con un toque sutil, hizo pasar un envío de Yamal por debajo del guardameta Marko Dmitrovic, que salía a la desesperada.

El mediocampista del Espanyol Pol Lozano anotó desde el borde del área, al rematar de primera el rebote de un balón suelto, para poner el 2-1 al 56. Los visitantes buscaban un segundo gol que habría igualado el derbi catalán cuando Dmitrovic intentó despejar un pase largo, pero terminó golpeándolo contra Yamal, que solo tuvo que empujar el balón a la portería vacía.

Rashford consiguió su gol tras una asistencia de otro suplente, Frenkie de Jong, quien disputó su primer partido en más de un mes después de que el mediocampista neerlandés se recuperara de una lesión en la pierna derecha.