Abuela gasta su pensión para llenar álbumes de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la fiebre mundialista que se vive de cara a Qatar 2022, Ana del Rosario Mulet, una mujer de 74 años, originaria de Godoy Cruz, Argentina, llenó dos álbumes Panini de la Copa del Mundo, pues, aseguró, “gasto la jubilación en estampillas”.

“Muchos me critican. Me dicen ‘cómo vas a gastar tanto en estampillas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos. ¿Para qué quiero un plazo fijo? Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las estampas”, contó la adulta mayor al medio argentino TN.

De acuerdo con el portal, Ana tiene 15 nietos y un antecedente como coleccionista; el Mundial anterior, Rusia 2018, llenó 15 álbumes, uno por cada nieto. “Muchos de mis nietos ya están grandes. Tengo seis que tienen entre 3 y 16 años. Para ellos estoy juntando las estampas. Ya estoy pegando jugadores en el cuarto álbum”.

Asimismo, detalló que todos los sábados las autoridades municipales de la entidad a la que pertenece organiza intercambios de estampitas. “Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos”.

Álbum de la Copa América 2021, completado 5 veces

Por su parte, Ana relató a TN que no es el único álbum que se ha encargado de llenar, pues, dijo, “el álbum de la Copa América que ganamos el año pasado en Brasil lo llené cinco veces”.

“¿Le digo la verdad? No sé cuánto dinero llevo gastada en álbumes, pero no me preocupa”, concluyó.