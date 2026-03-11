El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.70
EN VIVO

Abre Municipio convocatoria para segunda generación del Plan de Acompañamiento ‘Hecho en Nuevo Laredo’

La iniciativa está enfocada a negocios que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en la ciudad

La primera sesión del programa se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, fecha en la que iniciarán las actividades de acompañamiento dirigidas a los proyectos seleccionados. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, emitió la convocatoria para integrar la segunda generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, programa dirigido a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas locales.

La iniciativa está enfocada a negocios que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en la ciudad y tiene como propósito fortalecer su crecimiento y posicionamiento mediante procesos de acompañamiento y formación empresarial.

Las y los participantes seleccionados recibirán capacitación, asesoría, promoción y vinculación comercial, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y ampliar sus oportunidades de desarrollo en el mercado local.

El registro para participar en esta segunda generación permanecerá abierto del 11 al 20 de marzo a través del portal digital habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción en el sitio https://www.investnld.com.mx/REGISTRODIGITAL_WEB/ES/.

De acuerdo con la convocatoria, la primera sesión del programa se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, fecha en la que iniciarán las actividades de acompañamiento dirigidas a los proyectos seleccionados.

Este plan forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor y el desarrollo económico local mediante el respaldo a proyectos productivos generados en la ciudad.

Liberará AIE 400 millones de barriles de reservas ante crisis petrolera
Elimina Canadá a Cuba y avanza por primera vez en Clásico Mundial

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.