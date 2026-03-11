Abre Municipio convocatoria para segunda generación del Plan de Acompañamiento ‘Hecho en Nuevo Laredo’

La iniciativa está enfocada a negocios que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en la ciudad

La primera sesión del programa se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, fecha en la que iniciarán las actividades de acompañamiento dirigidas a los proyectos seleccionados. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, emitió la convocatoria para integrar la segunda generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, programa dirigido a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas locales.

La iniciativa está enfocada a negocios que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en la ciudad y tiene como propósito fortalecer su crecimiento y posicionamiento mediante procesos de acompañamiento y formación empresarial.

Las y los participantes seleccionados recibirán capacitación, asesoría, promoción y vinculación comercial, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y ampliar sus oportunidades de desarrollo en el mercado local.

El registro para participar en esta segunda generación permanecerá abierto del 11 al 20 de marzo a través del portal digital habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción en el sitio https://www.investnld.com.mx/REGISTRODIGITAL_WEB/ES/.

De acuerdo con la convocatoria, la primera sesión del programa se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, fecha en la que iniciarán las actividades de acompañamiento dirigidas a los proyectos seleccionados.

Este plan forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor y el desarrollo económico local mediante el respaldo a proyectos productivos generados en la ciudad.