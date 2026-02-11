Abre Municipio convocatoria para el programa de Mejoramiento Ganadero

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, dio a conocer la convocatoria dirigida a las y los productores ganaderos del municipio para participar en la Subasta de Sementales y en la adquisición de lotes de tres vaquillas, una acción orientada a fortalecer la sanidad, la mejora genética y la productividad del sector pecuario en la región.

La autoridades informaron que las inscripciones permanecerán abiertas del 9 al 16 de febrero y deberán realizarse de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en Matamoros número 309, altos, en el Sector Centro, en un horario de atención de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Este programa forma parte del compromiso permanente del Gobierno de Nuevo Laredo por impulsar el desarrollo del campo y generar oportunidades que contribuyan al crecimiento económico y a la competitividad de las familias dedicadas a la actividad ganadera, mediante acciones que eleven la calidad del hato y fortalezcan las prácticas sanitarias.

Para participar en la convocatoria, las y los productores deberán cumplir con los requisitos establecidos, entre los que se incluyen contar con identificación oficial vigente, registro de fierro actualizado, Clave Única de Registro de Población, así como presentar pruebas negativas de tuberculosis y brucelosis, además de realizar el pago correspondiente en las cajas de ingresos del Palomar.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su disposición de trabajar de la mano con el sector rural, promoviendo políticas públicas que fortalezcan al campo, mejoren las condiciones de producción y consoliden a Nuevo Laredo como una región con un sector ganadero más fuerte y competitivo.