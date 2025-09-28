Abre la UAT convocatoria de Bachillerato Virtual: Hernández Ancona

El 19 de octubre cierra el registro de aspirantes, afirma el director de este plantel

Nuevo Laredo, Tam.– La preparatoria UAT de Nuevo Laredo, que dirige César Eugenio Hernández Ancona, abrirá la convocatoria para la nueva modalidad educativa llamada “Bachillerato Virtual”, que como su nombre lo dice, serán clases en línea para quien tenga la intención de superarse, con una duración de dos años.

“El Bachillerato Virtual va enfocado principalmente a todos los mayores de 18 años que dejaron por ahí inconclusos sus estudios, y que tengan la intención de retomarlos. Entonces estamos lanzando la convocatoria a partir del 22 de septiembre hasta el 19 de octubre. En este lapso sería el tiempo que tendrán para registrarse”, mencionó Hernández Ancona.

Los interesados pueden ingresar a https://bachilleratovirtual.uat.edu.mx, donde podrán encontrar los requisitos y realizar el registro para obtener su lugar y estudiar el bachillerato en línea. Cabe señalar que el costo de colegiatura aún no está definido. Sin embargo, ya podrán registrarse. Quienes tengan dudas pueden acudir por asesoría a la propia Preparatoria UAT, ubicada en Prolongación Monterrey #7225.

Del 20 de octubre al 14 de noviembre del presente año también se tendrá un curso propedéutico, el cual es indispensable para poder estudiar en línea. Dicho curso, con inducción para aspirantes al modelo educativo virtual, brindará herramientas y conocimientos para adaptarse al entorno digital. Cabe destacar que el curso, por esta ocasión, será gratuito.

Las inscripciones serán del 17 de noviembre del 2025 al 16 de enero de 2026, esto después de que los interesados completen el módulo propedéutico, el cual será un requisito indispensable para poder participar en esta modalidad de educación media superior.

Los requisitos son: Certificado de secundaria, Acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Identificación oficial con fotografía (puede ser INE o pasaporte vigente) y fotografía en formato PNG o JPG.