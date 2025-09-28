Celebra el COBAT 01 37 años de servicio

Nuevo Laredo, Tam.– Como parte del 37 aniversario del Colegio de Bachilleres Plantel 01, la nueva directora Luisa Piedad Pérez Herrera, tuvo a bien celebrar la ya tradicional carrera 3k, donde participaron alumnos, padres de familia, ex estudiantes así como corredores en categoría libre; misma que fue todo un éxito por la participación de toda la comunidad COBAT.

“Tenemos 37 años, yo me acabo de incorporar a esta cultura que ya tienen en este plantel, de llevar a cabo este aniversario con la celebración de una carrera atlética de 3k, y pues fue todo un éxito donde se involucran tanto los alumnos, egresados, padres de familia y todo el personal de la institución”, mencionó Pérez Herrera.

De acuerdo a la directora del COBAT 01, se tuvo una participación basados en el registro de 769 personas, lo que indica una mejora en la asistencia a esta ya tradicional carrera de aniversario.

Cabe señalar que los competidores que llegaron en primer lugar, tuvieron a bien recibir su medalla y un premio en efectivo, quedando la tabla de ganadores de la siguiente manera.

Alumnos categoría Varonil; Diego Cisneros, Primer lugar; Segundo lugar, Miguel Sifuentes; Tercer lugar, Samuel Bartolón. En Categoría Femenil: Primer Lugar, Familia Guadalupe Aguilar, Segundo Lugar, Mildred Solís, y Tercer Lugar, Joseline Estrada.

De los Ex Alumnos; Primer Lugar, Francisco Trinidad Ortiz; Segundo Lugar, Gilberto Cabrera; Tercer Lugar, Jonathan Monzón. En la Femenil: Karla Ozeta, Primer Lugar; Sanjuanita Araly Guevara, segundo lugar, y Fátima Sonia Blanco, Tercer Lugar.

Esto por mencionar algunos de los ganadores de las diferentes categorías participantes. De igual manera se contó con la presencia del invitado especial el Profr. César Bolaños Hernández, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, además del Ing. Adalberto Vicencio Calderón, Coordinador de Zona 1.