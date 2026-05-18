Abre DIF Nuevo Laredo registro para matrimonios colectivos

Una iniciativa que busca brindar apoyo y certeza jurídica a las familias neolaredenses

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana y principalmente en situación vulnerable. [Agencias]

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana y principalmente en situación vulnerable. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo lanzó la convocatoria para las parejas que deseen formalizar su unión a través de la Campaña de Matrimonios Colectivos, una iniciativa que busca brindar apoyo y certeza jurídica a las familias neolaredenses.

Mediante esta campaña, las parejas podrán acceder al trámite de matrimonio civil de manera gratuita, además de participar en una celebración especial organizada por el Sistema DIF, que incluirá cena, baile y rifa de regalos para los contrayentes.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana y principalmente en situación vulnerable, quienes por motivos económicos no han podido llevar a cabo este importante trámite legal.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, destacó que esta campaña representa una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y respaldar a las parejas que desean construir un patrimonio legal y emocional juntos.

“En DIF Nuevo Laredo creemos firmemente en la importancia de la unión familiar y en el valor del compromiso que representa el matrimonio. A través de esta campaña queremos seguir tocando corazones, apoyando a las parejas que desean formalizar su relación y fortaleciendo a las familias, que son la base de nuestra sociedad”, expresó.

Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Como parte del proceso, deberán presentar copia de la credencial de elector de ambos para realizar un estudio socioeconómico. Posteriormente, recibirán orientación sobre la documentación requerida por el Registro Civil.

Para más información, pueden comunicarse al teléfono 867 712 10 32.

Con esta campaña, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de seguir apoyando a las familias, promoviendo la unión y brindando herramientas que permitan a más parejas acceder a la certeza jurídica y a nuevas oportunidades de bienestar.