Abre CECATI inscripciones para próximo ciclo escolar

Inicio de clases será el 1 de septiembre

Imagen de la entrada al CECATI. [Salvador González/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Contemplando el inicio de clases para los cursos en general en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), el 1 de septiembre, ya se inició con el periodo de inscripciones para el próximo ciclo escolar. Por lo que todo interesado en alguno de los cursos, ya pueden registrarse.

“Ya los interesados pueden acercarse y registrarse para cursos de belleza, operación de autotransporte, electrónica, refrigeración y aires acondicionados, mecánica, en sí todas las especialidades con las que contamos”, comentó Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI 193.

Los requisitos son generales: tener 15 años cumplidos, acta de nacimiento, CURP, credencial de elector (en caso de ser mayores de edad), comprobante de domicilio, certificado de último grado de estudios y, en caso de no tenerlo, no es impedimento para ingresar.

Los interesados pueden acudir de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. En caso de necesitar algún informe sobre los cursos, pueden comunicarse a los teléfonos 867-717 08 48 y 867-717 24 17.

