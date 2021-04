Abanderado del PRD apoyará a los transfers

NUEVO LAREDO, TAM.- Los operadores de transfer ganan por viaje, no por día por lo tanto no pueden estar detenidos en largas filas, se involucrará el candidato del PRD directamente para terminar con esta problemática.

Estos trabajadores del volante por familia o por cultura aprenden a conducir un tráiler, es un elemento bien pagado en Nuevo Laredo, pero sus problemas son otros, dijo Edgardo Gasca Pérez, candidato del PRD a la diputación federal por el distrito 01 Nuevo Laredo.

“El problema no es llegar a ser transfer y conducir una unidad, la problemática para ellos radica en que al llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o a la dirección General del Autotransporte se les frena, hay que repartir dinero para permisos médicos, estudios, licencia y permisos de Semarnat y la licencia tarda entre uno y dos meses, es una inversión en la cual sacrifican muchas veces a la familia”, aseguró.

El candidato de la Revolución Democrática, asegura que abrirá una oficina exclusiva para la atención de esos operadores, será adicional a su oficina de enlace, indicó.

La idea es que se apoye a los transfers para solventarlos cada una de sus necesidades, multas, fianzas, permisos, problemas con las autoridades entre otros, dijo Gasca Pérez.

“Será una oficina especial donde encontrarán gestión y apoyo, ya basta de soltar dinero para conseguir su licencia, estaré al pendiente de los retrasos en la aduana y que originen las filas kilométricas, de inmediato hablaré con el administrador de la aduana para saber qué pasa”, comentó.

Los operadores ganan por viaje, no por día, por lo tanto no pueden estar detenidos ocho o diez horas, es algo que no se puede admitir y se compromete involucrarse directamente en esta problemática, concluyó.