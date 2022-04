6 muertos, 9 heridos en tiroteo en Sacramento

SACRAMENTO, California.- Seis personas murieron y nueve resultaron heridas en un tiroteo en Sacramento, California, informó la policía el domingo.

El hecho ocurrió en la madrugada en el centro de Sacramento, indicó la policía local.

Videos colocados en Twitter muestran a gente corriendo por la calle mientras se escucha el estruendo de los disparos. Muestran también a ambulancias llegando al lugar.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6

