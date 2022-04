Un Pa’l Norte ¡a toda garra!

MONTERREY.- Para alcanzar su calificación de 10 el Festival Pa’l Norte hermanó países, artistas, generaciones, gustos y géneros musicales, y tuvo el poder de arrasar con 85 mil asistentes.

Ayer, el Parque Fundidora vivió su segundo día de festejos por el décimo aniversario del masivo que ha sacado la garra y colocado a Monterrey como una ciudad de grandes festivales.

Aunque los organizadores se guardaron celosos su taquilla del viernes y de ayer, no contaron que David Summers, líder de Hombres G, al borde de la emoción confirmó que 85 mil «tíos» asistieron (el sábado) a la multitudinaria celebración.

En esta edición, el público se divirtió a sus anchas y respiró aires de libertad sin cubrebocas y las ansiosas ganas de volver a vivir la experiencia sin restricciones.

Más de 140 propuestas musicales ambientaron durante 25 horas en nueve escenarios la gran «party regia».

El dinamismo de Martin Garrix detrás de su tornamesa trasladó a un oasis de beats que enajenaron a los amantes de su house progresivo.

Desde el escenario principal, el Tecate Light, el neerlandés, quien ocupó el año pasado el privilegiado segundo lugar de la revista DJ Mag entre los mejores mezcladores del mundo, encendió los ánimos con las llamaradas que adornaron su actuación.

La polvareda se levantó con los brincos de los jóvenes al escuchar «In The Name of Love», «Summer Days», «Animals» y «Virus» (How About Now).

Desde el Parque Acero, donde también desfilaron Los Claxons, Caribou y Simple Plan, aceleró a una audiencia que aclamó su rock alternativo.

La banda canadiense mostró su poderío y armó una noche «Perfect» en el que incluyó otros temas como «Welcome To My Life» y «Summer Paradise».

Otro gran acierto del festival fue tener en su «headliner» a los Hombres G que ofrecieron una noche con «G» de grandiosa por su colección de éxitos de pop rock ochentero.

«Hace 35 años fue cuando llegamos por primera vez en esta ciudad. Aquí es donde todo empezó, muchos de vosotros no habían nacido», dijo David, vocalista de la clásica banda española.

«Siempre estaréis en nuestro corazón toda la vida para siempre. Sabéis que somos 85 mil tíos aquí esta noche».

La actuación del cuarteto no solo sacudió a su fans con sus temas «Voy a Pasármelo Bien», «El Ataque de las Chicas Cocodrilo», «Indiana» y «Suéltate el Pelo», «Marta Tiene un Marcapasos» y «Venezia», además motivó a la nostalgia colectiva.

Los invitados que parecen ser consentidos del Pa’l Norte son los de Morat que fueron un apapacho al corazón con sus líricas empalagadas de amor.

«Llamada Perdida», «Besos en Guerra» y «Cómo te Atreves», incluyeron los colombianos en su repertorio festivalero.

La de ayer fue una misión cumplida ahora toca esperar lo que el Pa’l Norte prepara para su edición 2023.

Buena mezcla

Los géneros country, pop y urbano convivieron desde el escenario Sorpresa con las llegadas de los hermanos estadounidenses Hanson, Big Boy y Caballo Dorado.

Por tratarse de actuaciones especiales, sus presentaciones fueron breves.

Hanson cantó su éxito «Mmm Bop»; Big Boy desempolvó «Mis Ojos Lloran Por Ti» y Caballo Dorado hizo rechinar su violín con las clásicas de las bodas «No Rompas Más» y «Payaso de Rodeo».